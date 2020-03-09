Hiện tại nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có một sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ cô từng bị người yêu phản bội.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sở hữu lượng fan khổng lồ tại Trung Quốc. Mặc dù không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng nữ diễn viên họ Triệu vẫn được đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất. Hiện tại dù đã lấy chồng và sinh con nhưng Triệu Lệ Dĩnh đang có những bước chuyển mình vững chắc trong sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ. Hiện nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh có cuộc sống viên mãn bên ông xã Phùng Thiệu Phong Xuất thân từ nông thôn và không được đào tạo nghệ thuật bài bản nên cô thường bị antifan gọi là nhà quê. Vậy nhưng bã xã Phùng Thiệu Phong vẫn luôn chứng minh năng lực của mình qua nhiều tác phẩm xuất sắc. Nhiều năm trở lại đây, các bộ phim truyền hình có Triệu Lệ Dĩnh tham gia đều đạt tỷ lệ người xem cao nhất tại Trung Quốc.

Nhiều năm liền các bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính đều có rating cao ngất ngưởng tại Trung Quốc Thành công trong sự nghiệp, nàng “Hoa Thiên Cốt” còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc của mình bên Phùng Thiệu Phong và con trai nhỏ. Vậy nhưng trước khi đến với ông xã hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh từng trải qua vài mối tình trong đó mối tình đầu khiến cô tổn thương nhiều nhất. Lần đầu hợp tác, Triệu Lệ Dĩnh đóng vai người hầu còn Phùng Thiệu Phong vào vai thiếu gia. Ít ai ngờ sau này họ lại trở thành vợ chồng Năm 2006, khi mới 19 tuổi, cô từng yêu một người đàn ông. Đây cũng được xem là tình đầu của nữ diễn viên họ Triệu. Vốn là người trọng tình cảm, Triệu Lệ Dĩnh đầu tư rất nhiều tâm sức cho mối tình này. Vậy nhưng một ngày nọ, cô vô tình phát hiện những tin nhắn không bình thường của bạn trai với người phụ nữ khác cùng những lời lẽ “thả thính” khó chấp nhận.

Trước khi nổi tiếng Triệu Lệ Dĩnh đã từng bị bạn trai phản bội Lúc này Triệu Lệ Dĩnh mới biết mình bị lừa. Không muốn cãi nhau với bạn trai và cũng nhận ra rằng mình chẳng thể tha thứ nên cô đã dứt khoát nói lời chia tay. Từ đó Triệu Lệ Dĩnh đầu tư toàn bộ thời gian cho sự nghiệp. Sau này cô có quen một số người nhưng rất kín tiếng và thận trọng trong chuyện tình cảm.

Vì sao ‘Bác Quân Nhất Tiêu’ chỉ ‘xé’ Dương Tử mà không dám động đến Triệu Lệ Dĩnh? Gần đây fan của cặp đôi Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác liên tục có những lời lẽ không hay hướng về nữ diễn viên Dương Tử.

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