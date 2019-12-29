Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và quyến rũ sau khi sinh con

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng xứ Trung.
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Sau một năm về chung một nhà với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã kịp hoàn thành thiên chức của phụ nữ. Sinh con được gần nửa năm, nữ diễn viên họ Triệu nhanh chóng quay trở lại làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, “nàng Hoa Thiên Cốt” đã có màn tái xuất vô cùng ấn tượng.
Bên cạnh việc nhận kịch bản phim truyền hình, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh còn tích cực tham gia nhiều sự kiện. Dù ở đâu, cô đều trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng khi tham gia sự kiện Star Awards. Bà mẹ một con ngày càng xinh đẹp và quyến rũ kể từ khi quay trở lại showbiz.
Là ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ hiện nay nên mọi động thái của bà xã Phùng Thiệu Phong đều được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý. Mặc dù mới sinh con chưa lâu nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã lấy lại vóc dáng khá nhanh. Nhiều người cho rằng có lẽ vì đã làm mẹ nên Triệu Lệ Dĩnh toát lên vẻ đẹp đằm thắm vô cùng quyến rũ.