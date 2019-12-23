Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh suýt chút nữa bị hủy hoại bởi nhân vật này

Sao quốc tế 23/12/2019 06:27

Từng là chỗ dựa vững chắc của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhưng Hách Như lại có những quyết định hủy hoại sự nghiệp của “Tiểu Cốt”.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh là một trong những diễn viên được yêu mến và có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc hiện nay. Bất kỳ động thái mới nào của nữ diễn viên họ Triệu đều khiến fan hâm mộ của cô và cộng động mạng xứ Trung sôi sục.

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Trước khi gặp được quản lý Hoàng Bân, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh suýt đánh mất sự nghiệp vì quản lý cũ Hách Như

Vậy nhưng để có được thành công như ngày hôm nay, Triệu Lệ Dĩnh từng phải nếm trải không ít trái đắng. Vốn là một diễn viên tay ngang không được đào tạo qua trường lớp nên nhiều người không đánh giá cao về thực lực của Triệu Lệ Dĩnh. Đặc biệt hơn nữ diễn viên họ Triệu luôn bị antifan chế giễu bởi xuất thân nông thôn của mình. Vì không có người chống lưng nên cô chấp nhận đóng rất nhiều vai phụ.

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh cũng có những bước chuyển mình tích cực sau thành công của bộ phim truyền hình “Hoa Thiên Cốt”. Vậy nhưng suýt chút nữa Triệu Lệ Dĩnh lại đánh mất vai diễn này vì một người mà cô tin hơn cả bản thân mình.

Một số người thạo tin cho biết, Hách Như vốn là quản lý cũ của Triệu Lệ Dĩnh. Khi đoàn làm phim “Hoa Thiên Cốt” có ý mời Triệu Lệ Dĩnh vào vai chính của bộ phim này, Hách Như đã thẳng thừng từ chối mà chưa bàn bạc gì với nữ diễn viên họ Triệu. Không chỉ vậy Hách Như còn nói với đoàn làm phim rằng Triệu Lệ Dĩnh mắc bệnh ngôi sao, rất khó làm việc chung.

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Triệu Lệ Dĩnh rất tức giận khi biết tin Hách Như tự ý từ chối lời mời từ đoàn phim 'Hoa Thiên Cốt'

Sau khi biết được sự việc này Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tức giận. Một mình cô tìm đến công ty sản xuất bộ phim “Hoa Thiên Cốt” xin cơ hội và bảo đảm rằng cô sẽ khiến nhà sản xuất hài lòng. Cảm động trước sự chân thành của Triệu Lệ Dĩnh, đoàn phim đã giao vai diễn này cho cô. Cũng từ đó sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh lên như diều gặp gió.

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Hiện nay dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng Triệu Lệ Dĩnh cho biết không bao giờ tha thứ cho Hách Như

Về phía Hách Như, nữ diễn viên họ Triệu đã chấm dứt hợp đồng với người quản lý này ngay sau đó. Trước đây bà xã Phùng Thiệu Phong từng bộc bạch rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những hành động mà Hách Như đã làm.

Triệu Lệ Dĩnh gặp khó khăn trong sự nghiệp sau scandal với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Triệu Lệ Dĩnh gặp khó khăn trong sự nghiệp sau scandal với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Có nhiều thông tin cho rằng sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh thực sự gặp khó khăn sau khi tố đoàn phim "Hữu Phỉ" thay đổi kịch bản quá nhiều.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh bà xã Phùng Thiệu Phong Hoa Thiên Cốt

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