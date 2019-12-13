Triệu Lệ Dĩnh gặp khó khăn trong sự nghiệp sau scandal với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’

Có nhiều thông tin cho rằng sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh thực sự gặp khó khăn sau khi tố đoàn phim "Hữu Phỉ" thay đổi kịch bản quá nhiều.

Ngày 15/11, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đăng tải hình ảnh đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Thông qua hành động này, nữ diễn viên họ Triệu muốn “tố” đoàn phim “Hữu Phỉ” không tôn trọng nguyên tác. Sau động thái của Triệu Lệ Dĩnh, rất nhiều fan đã lên tiếng trách móc đoàn phim. Ngay cả tác giả bộ truyện cũng yêu cầu đoàn phim phải tôn trọng nguyên tác.

Dù khá thành công trong mảng phim truyền hình nhưng ở mảng phim điện ảnh Triệu Lệ Dĩnh lại không được đạo diễn nổi tiếng nào giúp đỡ

Sau vụ việc, các nhà đầu tư đã gây sức ép lên đoàn làm phim. Thậm chí có tin đồn nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã bỏ vai diễn vì bất đồng quan điểm với ekip thực hiện. Bên cạnh đó, có thông tin cho rằng đoàn phim “Hữu Phỉ” đã thay đổi kịch bản sau hành động của Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, một vài người thạo tin trong giới giải trí Hoa ngữ cho biết, dù tài nguyên về phim truyền hình của Triệu Lệ Dĩnh rất tốt nhưng ở mảng phim điện ảnh cô lại chưa nhận được sự khẳng định. Cũng theo nguồn tin này, những nữ nghệ sĩ muốn tham gia phim điện ảnh đều phải nhận được sự giới thiệu của một đạo diễn lớn. Hiện nay chưa có vị đạo diễn nào muốn giúp đỡ Triệu Lệ Dĩnh.

Sự nghiệp của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ khó khăn hơn sau khi đăng đàn tố đoàn phim 'Hữu Phỉ'

Nguồn tin này cho biết thêm, thực ra Triệu Lệ Dĩnh đã đi gặp khá nhiều đạo diễn để xin giúp đỡ nhưng bất thành. Dù điều này không mấy ảnh hưởng đến sự nghiệp hiện tại của bà xã Phùng Thiệu Phong nhưng về lâu dài chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Triệu Lệ Dĩnh đánh mất thiện cảm với nhiều đoàn phim và nhà sản xuất

Mặc dù vị thế hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh trong mảng phim truyền hình khá vững chắc nhưng sau scandal với đoàn làm phim “Hữu Phỉ”, trong giới làm phim xảy ra rất nhiều tranh luận. Nhiều người lo lắng không biết sau này có đoàn phim nào dám hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh nữa không. Sự việc vừa qua của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều đoàn phim và nhà sản xuất không còn thiện cảm với cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-gap-kho-khan-trong-su-nghiep-sau-scandal-voi-doan-phim-huu-phi-346289.html