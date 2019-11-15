Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên tiếng sau thông tin bỏ vai chính trong ‘Hữu Phỉ’

Sáng sớm nay, rộ thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ không tiếp tục tham gia phim truyền hình “Hữu Phỉ” khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí có nguồn tin cho hay nữ diễn viên họ Triệu muốn mời luật sư hủy hợp đồng khiến nhà sản xuất “Hữu Phỉ” đứng ngồi không yên.

Tấm hình nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đăng tải trên trang cá nhân khiến nhiều người tò mò về nội dung cô muốn truyền đạt

Căn nguyên của tin đồn này bắt nguồn từ việc Triệu Lệ Dĩnh đăng trên trang cá nhân của mình bức ảnh hai chiếc bánh hamburger đối lập với cụm từ “nguyên tác” và “cải biên”. Sự việc này làm dấy lên nghi vấn bà xã Phùng Thiệu Phong đang bất mãn với đoàn phim “Hữu Phỉ” vì cải biên quá nhiều cũng như không tôn trọng nguyên tác. Bên cạnh đó, fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cũng yêu cầu ê kíp thực hiện bộ phim ngừng cải biên và tôn trọng địa vị của nữ chính.