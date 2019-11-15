Triệu Lệ Dĩnh chính thức lên tiếng sau thông tin bỏ vai chính trong ‘Hữu Phỉ’

Sau khá nhiều thông tin về việc bất mãn với đoàn phim ‘Hữu Phỉ’, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có câu trả lời cho fan hâm mộ.
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Sáng sớm nay, rộ thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ không tiếp tục tham gia phim truyền hình “Hữu Phỉ” khiến nhiều người bất ngờ. Thậm chí có nguồn tin cho hay nữ diễn viên họ Triệu muốn mời luật sư hủy hợp đồng khiến nhà sản xuất “Hữu Phỉ” đứng ngồi không yên.
Căn nguyên của tin đồn này bắt nguồn từ việc Triệu Lệ Dĩnh đăng trên trang cá nhân của mình bức ảnh hai chiếc bánh hamburger đối lập với cụm từ “nguyên tác” và “cải biên”. Sự việc này làm dấy lên nghi vấn bà xã Phùng Thiệu Phong đang bất mãn với đoàn phim “Hữu Phỉ” vì cải biên quá nhiều cũng như không tôn trọng nguyên tác. Bên cạnh đó, fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh cũng yêu cầu ê kíp thực hiện bộ phim ngừng cải biên và tôn trọng địa vị của nữ chính.
Theo tìm hiểu của fan Triệu Lệ Dĩnh, đoàn làm phim đã thêm khá nhiều đất diễn cho các diễn viên phụ. Đặc biệt là vai diễn của Chu Khiết Quỳnh, vốn là nữ 3 nhưng qua cải biên của nhà sản xuất, nhân vật do Chu Khiết Quỳnh đảm nhận trực tiếp vượt qua hình tượng nữ chính của Triệu Lệ Dĩnh vì được thêm tuyến tình yêu với nam chính. Điều này khiến bản thân Triệu Lệ Dĩnh và fan hâm mộ của cô vô cùng bất mãn. Từ đây hàng loạt tin đồn nữ diễn viên họ Triệu bỏ vai liên tiếp nổ ra.
Đứng trước những tin đồn này, phóng viên trang Sina của Trung Quốc đã liên lạc với đoàn phim “Hữu Phỉ” và Triệu Lệ Dĩnh để xác thực thông tin. Tuy nhiên, phía Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim đều phủ nhận thông tin này. “Hữu Phỉ” là dự án phim truyền hình đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh tham gia sau khi lập gia đình và sinh con, chính vì vậy fan hâm mộ của người đẹp khá ủng hộ và chờ đợi tác phẩm này của thần tượng.