Những tấm ảnh thiêu đốt mọi ánh nhìn của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 03/11/2019 06:40

Vốn sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng nhưng nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh cũng có những tấm ảnh gợi cảm để đời.

Kể từ khi tham gia showbiz đến nay, trong mắt người hâm mộ nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh luôn là một nghệ sĩ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng vô cùng đáng yêu. Vậy nhưng có vẻ những gì fan hâm mộ nhìn thấy chỉ là một khía cạnh của người đẹp họ Triệu. Khi “thoát xác” khỏi hình tượng đáng yêu để trở thành một người phụ nữ gợi cảm, Triệu Lệ Dĩnh cũng không hề kém cạnh Liễu Nham hay “bom sex xứ Đài” Lâm Chí Linh.

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Trong tấm hình này nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh giống như một người mẫu nội y thực thụ
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Ánh mắt và hành động của bà xã Phùng Thiệu Phong thiêu đốt mọi ánh nhìn

Khi khoác lên người những trang phục gợi cảm, ánh mắt và những hành động của bà xã Phùng Thiệu Phong khiến cánh mày râu phải "đỏ mặt". Triệu Lệ Dĩnh lột xác hoàn toàn khi hóa thân thành cô nàng gợi cảm trong những bộ trang phục thiếu vải.

Có lẽ những hình ảnh này của Triệu Lệ Dĩnh khiến những người vốn yêu mến vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào của cô cảm thấy không quen. Tuy nhiên, điều này phần nào chứng tỏ sự đa tài của nữ diễn viên họ Triệu.

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Mặc dù sở hữu vóc dáng nhỏ con nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn biết cách khoe đôi chân dài miên man
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Vẻ đẹp nóng bỏng của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người phải bất ngờ

Khi xem những tấm hình này, có lẽ ngay cả fan cứng của cô cũng phải bất ngờ về độ táo bạo của thần tượng. Nhiều người cho rằng antifan sẽ không còn dùng từ “nhà quê” để bêu riếu Triệu Lệ Dĩnh được nữa.

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đốn tim fan khi khoe ảnh 'tình bể bình' bên nhau

Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đốn tim fan khi khoe ảnh 'tình bể bình' bên nhau

Khi những hình ảnh đầu tiên của ‘Hữu Phỉ’ được tiết lộ, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn Vương Nhất Bác đã không làm khán giả thất vọng.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh bà xã Phùng Thiệu Phong Lâm Chí Linh

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