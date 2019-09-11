Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Sao quốc tế 11/09/2019 17:17

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ có màn tái xuất ấn tượng sau thời gian dài nghỉ ngơi với bộ phim cổ trang “Hữu Phỉ”.

Mới đây đoàn làm phim “Hữu Phỉ” chính thức xác nhận danh sách diễn viên chính tham gia bộ phim cổ trang được mong đợi này. Theo đó nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhiệm vai nữ chính, vai nam chính lọt về tay nam diễn viên đang hot hiện nay Vương Nhất Bác.

dien vien trieu le dinh 1
Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình cổ trang 'Hữu Phỉ'

Trước đây vấn đề trở lại của Triệu Lệ Dĩnh được fan hâm mộ của cô bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Triệu sẽ phải rất cẩn thận trong việc lựa chọn cho mình một tác phẩm phù hợp để đánh dấu sự trở lại. Nếu lựa chọn sai Triệu Lệ Dĩnh sẽ mất thời gian khá lâu để lấy lại danh tiếng.

dien vien trieu le dinh 2
Vương Nhất Bác sẽ có cơ hội hợp tác với một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất Trung Quốc hiện nay

“Hữu Phỉ” thuộc dòng phim cổ trang. Đây cũng là một trong những dòng phim làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh với các tác phẩm như: “Hoa Thiên Cốt”, “Sở Kiều Truyện”, “Minh Lan Truyện”… Lựa chọn phim truyền hình “Hữu Phỉ” để đánh dấu sự trở lại là một quyết định an toàn và thông minh của Triệu Lệ Dĩnh.

dien vien trieu le dinh 3
Vương Nhất Bác kém Triệu Lệ Dĩnh 10 tuổi và nổi tiếng sau thành công của bộ phim 'Trần Tình Lệnh'

Trong lần tái xuất này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với nam diễn viên đang được yêu mến hiện nay Vương Nhất Bác. Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh” hợp tác cùng nam diễn viên Tiêu Chiến. Nhiều fan hâm mộ của Vương Nhất Bác cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn thần tượng của mình đến 10 tuổi có thể sẽ là một rào cản cho việc nhập vai của hai diễn viên.

dien vien trieu le dinh 4
Việc Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn 'Hữu Phỉ' là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mình được đánh giá là vô cùng thông minh

Mặc dù còn nhiều lo lắng nhưng với khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và tiếng tăm của Vương Nhất Bác, bộ phim truyền hình “Hữu Phỉ” được kỳ vọng sẽ là một bộ phim cổ trang Hoa ngữ đáng xem nhất trong thời gian tới.

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

Ở hai lần bình chọn Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2009 và 2013, trong khi nữ diễn viên Dương Mịch đều có mặt thì Triệu Lệ Dĩnh lại không được gọi tên.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Vương Nhất Bác Hữu Phỉ

TIN LIÊN QUAN

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt

Triệu Lệ Dĩnh chính thức tái xuất sau thời gian dài nghỉ sinh con

Triệu Lệ Dĩnh chính thức tái xuất sau thời gian dài nghỉ sinh con

Sau scandal ngoại tình, Phùng Thiệu Phong bị ép làm đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh?

Sau scandal ngoại tình, Phùng Thiệu Phong bị ép làm đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh?

Để bảo vệ bản thân, Triệu Lệ Dĩnh từ chối giúp Phùng Thiệu Phong 'rửa' tội ngoại tình?

Để bảo vệ bản thân, Triệu Lệ Dĩnh từ chối giúp Phùng Thiệu Phong 'rửa' tội ngoại tình?

Chưa kịp tái xuất sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối diện với bằng chứng chồng ngoại tình

Chưa kịp tái xuất sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối diện với bằng chứng chồng ngoại tình

Cái giá phải trả cho ‘hảo tỷ muội’ đã từng bán rẻ Triệu Lệ Dĩnh để được nổi tiếng

Cái giá phải trả cho ‘hảo tỷ muội’ đã từng bán rẻ Triệu Lệ Dĩnh để được nổi tiếng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới