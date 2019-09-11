Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ có màn tái xuất ấn tượng sau thời gian dài nghỉ ngơi với bộ phim cổ trang “Hữu Phỉ”.

Mới đây đoàn làm phim “Hữu Phỉ” chính thức xác nhận danh sách diễn viên chính tham gia bộ phim cổ trang được mong đợi này. Theo đó nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhiệm vai nữ chính, vai nam chính lọt về tay nam diễn viên đang hot hiện nay Vương Nhất Bác. Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình cổ trang 'Hữu Phỉ' Trước đây vấn đề trở lại của Triệu Lệ Dĩnh được fan hâm mộ của cô bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Triệu sẽ phải rất cẩn thận trong việc lựa chọn cho mình một tác phẩm phù hợp để đánh dấu sự trở lại. Nếu lựa chọn sai Triệu Lệ Dĩnh sẽ mất thời gian khá lâu để lấy lại danh tiếng.

Vương Nhất Bác sẽ có cơ hội hợp tác với một trong những nữ diễn viên được yêu mến nhất Trung Quốc hiện nay “Hữu Phỉ” thuộc dòng phim cổ trang. Đây cũng là một trong những dòng phim làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh với các tác phẩm như: “Hoa Thiên Cốt”, “Sở Kiều Truyện”, “Minh Lan Truyện”… Lựa chọn phim truyền hình “Hữu Phỉ” để đánh dấu sự trở lại là một quyết định an toàn và thông minh của Triệu Lệ Dĩnh. Vương Nhất Bác kém Triệu Lệ Dĩnh 10 tuổi và nổi tiếng sau thành công của bộ phim 'Trần Tình Lệnh' Trong lần tái xuất này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với nam diễn viên đang được yêu mến hiện nay Vương Nhất Bác. Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh” hợp tác cùng nam diễn viên Tiêu Chiến. Nhiều fan hâm mộ của Vương Nhất Bác cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn thần tượng của mình đến 10 tuổi có thể sẽ là một rào cản cho việc nhập vai của hai diễn viên.

Việc Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn 'Hữu Phỉ' là tác phẩm đầu tiên đánh dấu sự trở lại của mình được đánh giá là vô cùng thông minh Mặc dù còn nhiều lo lắng nhưng với khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và tiếng tăm của Vương Nhất Bác, bộ phim truyền hình “Hữu Phỉ” được kỳ vọng sẽ là một bộ phim cổ trang Hoa ngữ đáng xem nhất trong thời gian tới.

Tứ Tiểu Hoa Đán 8X: Dương Mịch được xướng tên 2 lần trong khi Triệu Lệ Dĩnh lại vắng mặt Ở hai lần bình chọn Tứ Tiểu Hoa Đán năm 2009 và 2013, trong khi nữ diễn viên Dương Mịch đều có mặt thì Triệu Lệ Dĩnh lại không được gọi tên.

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