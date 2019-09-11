Triệu Lệ Dĩnh vô cùng khôn ngoan trong việc lựa chọn vai diễn để tái xuất

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ có màn tái xuất ấn tượng sau thời gian dài nghỉ ngơi với bộ phim cổ trang “Hữu Phỉ”.
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Mới đây đoàn làm phim “Hữu Phỉ” chính thức xác nhận danh sách diễn viên chính tham gia bộ phim cổ trang được mong đợi này. Theo đó nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhiệm vai nữ chính, vai nam chính lọt về tay nam diễn viên đang hot hiện nay Vương Nhất Bác.
Trước đây vấn đề trở lại của Triệu Lệ Dĩnh được fan hâm mộ của cô bàn luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên họ Triệu sẽ phải rất cẩn thận trong việc lựa chọn cho mình một tác phẩm phù hợp để đánh dấu sự trở lại. Nếu lựa chọn sai Triệu Lệ Dĩnh sẽ mất thời gian khá lâu để lấy lại danh tiếng.
“Hữu Phỉ” thuộc dòng phim cổ trang. Đây cũng là một trong những dòng phim làm nên tên tuổi của Triệu Lệ Dĩnh với các tác phẩm như: “Hoa Thiên Cốt”, “Sở Kiều Truyện”, “Minh Lan Truyện”… Lựa chọn phim truyền hình “Hữu Phỉ” để đánh dấu sự trở lại là một quyết định an toàn và thông minh của Triệu Lệ Dĩnh.
Trong lần tái xuất này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với nam diễn viên đang được yêu mến hiện nay Vương Nhất Bác. Anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả sau thành công của bộ phim “Trần Tình Lệnh” hợp tác cùng nam diễn viên Tiêu Chiến. Nhiều fan hâm mộ của Vương Nhất Bác cho rằng việc Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn thần tượng của mình đến 10 tuổi có thể sẽ là một rào cản cho việc nhập vai của hai diễn viên.
Mặc dù còn nhiều lo lắng nhưng với khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và tiếng tăm của Vương Nhất Bác, bộ phim truyền hình “Hữu Phỉ” được kỳ vọng sẽ là một bộ phim cổ trang Hoa ngữ đáng xem nhất trong thời gian tới.