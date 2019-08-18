Sau scandal ngoại tình, Phùng Thiệu Phong bị ép làm đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 18/08/2019 06:46

Gần đây thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ tổ chức hôn lễ với Phùng Thiệu Phong vào đúng ngày sinh nhật của cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

Nữ diễn viên Triệu Lệ DĩnhPhùng Thiệu Phong đã công khai đăng ký kết hôn đúng vào ngày sinh nhật của cô vào năm ngoái. Sau đó cô tạm gác công việc sang một bên để tập trung lo cho gia đình và sinh con. Tháng 8 này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chính thức trở lại showbiz sau gần một năm vắng bóng.

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Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay trở lại làng giải trí vào tháng 8 này sau gần 1 năm vắng bóng

Vậy nhưng trước khi tái xuất, Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối mặt mới tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình với một cô gái trẻ ở Thành Đô. Scandal này đang là tâm điểm chú ý của các trang giải trí Trung Quốc trong những ngày qua. Mặc dù Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần phủ nhận chuyện ngoại tình nhưng trong mắt công chúng và đặc biệt là đối với fan của Triệu Lệ Dĩnh, hình tượng của anh đã bị ảnh hưởng nặng nề.

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Vào đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh năm 2018, cặp đôi tuyên bố đã đăng ký kết hôn

Ngay sau khi các tin đồn tiêu cực liên quan đến vụ ngoại tình của Phùng Thiệu Phong được phát tán, một số nguồn tin tiết lộ rằng, nam tài tử họ Phùng sẽ tổ chức bù một hôn lễ cho Triệu Lệ Dĩnh vào ngày sinh nhật của cô - 16/10 - tại đảo Bali (Indonesia). Nhiều người tin rằng Phùng Thiệu Phong thực sự rất yêu Triệu Lệ Dĩnh. Anh đã lên mọi kế hoạch từ trước để có một hôn lễ đáng nhớ với bà xã nhưng không muốn tiết lộ cho giới truyền thông.

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Có tin đồn cho rằng vào ngày sinh nhật sắp tới của Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong sẽ bù đắp cho cô một đám cưới tại đảo Bali

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng Phùng Thiệu Phong vốn dĩ không muốn tổ chức hôn lễ, chỉ là sự việc vừa rồi ảnh hưởng quá lớn đến hình tượng của anh nên mới quyết định tổ chức đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh để “tẩy trắng” hình ảnh.

Đặc biệt một người thạo tin trong giới truyền thông Hoa ngữ còn tiết lộ rằng Phùng Thiệu Phong bị ép tổ chức hôn lễ này. Trong trường hợp của Phùng Thiệu Phong, chỉ còn cách bù đắp cho Triệu Lệ Dĩnh một hôn lễ hoành tráng thì may ra mới có cơ hội tiếp tục phát triển sự nghiệp. Đứng trước tin đồn này, những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. 

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong

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