Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã công khai đăng ký kết hôn đúng vào ngày sinh nhật của cô vào năm ngoái. Sau đó cô tạm gác công việc sang một bên để tập trung lo cho gia đình và sinh con. Tháng 8 này, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chính thức trở lại showbiz sau gần một năm vắng bóng.

Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay trở lại làng giải trí vào tháng 8 này sau gần 1 năm vắng bóng

Vậy nhưng trước khi tái xuất, Triệu Lệ Dĩnh lại phải đối mặt mới tin đồn Phùng Thiệu Phong ngoại tình với một cô gái trẻ ở Thành Đô. Scandal này đang là tâm điểm chú ý của các trang giải trí Trung Quốc trong những ngày qua. Mặc dù Phùng Thiệu Phong đã nhiều lần phủ nhận chuyện ngoại tình nhưng trong mắt công chúng và đặc biệt là đối với fan của Triệu Lệ Dĩnh, hình tượng của anh đã bị ảnh hưởng nặng nề.