Phía Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận sẽ tiếp tục tham gia phần 2 bộ phim ‘Sở Kiều Truyện’

Sao quốc tế 31/07/2019 11:12

Ngoài chuyện phủ nhận tham gia “Sở Kiều Truyện 2”, phía nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh còn khẳng định cô sẽ sớm quay trở lại showbiz.

Sau gần 1 năm kết hôn và sinh con với Phùng Thiệu Phong, diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có những động thái mới để chuẩn bị trở lại làng giải trí Hoa ngữ.

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Nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã có những động thái mới cho việc tái xuất của mình

Thời gian trước đây có tin đồn cho rằng dự án “Sở Kiều Truyện” phần 2 chuẩn bị khởi quay và đây cũng là tác phẩm đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia sau thời gian dài nghỉ sinh con. Thông tin này khiến fan của bộ phim vô cùng háo hức vì nếu như giữ nguyên dàn diễn viên của phần 1 thì chắc chắn phần 2 sẽ có được thành công ngoài mong đợi.

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Phía Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận sẽ tham gia phần 2 bộ phim 'Sở Kiều Truyện'

“Sở Kiều Truyện” là một trong những bộ phim truyền hình thành công của Triệu Lệ Dĩnh. Sự kết hợp giữa cô và Lâm Canh Tân được đánh giá là hoàn hảo. Kết thúc mở của phần 1 khiến nhiều người tin tưởng rằng nhà sản xuất sẽ làm tiếp phần 2 đồng thời giữ nguyên dàn diễn viên cũ. Vì thế, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh sẽ tham gia bộ phim này được nhiều người tin là có cơ sở.

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Dù đang trong thời gian nghỉ dưỡng nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn nhận được nhiều kịch bản hay

Tuy nhiên, mới đây một nguồn tin từ phía Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ rằng cô sẽ không tiếp tục tham gia phần 2 của bộ phim “Sở Kiều Truyện”. Mặc dù nữ diễn viên họ Triệu biết khán giả rất mong đợi cô tham gia dự án này nhưng hiện tại trong tay Triệu Lệ Dĩnh đang có những kịch bản hấp dẫn hơn.

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Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay trở lại làng giải trí trong khoảng thời gian sớm nhất

Không chỉ vậy, phía Triệu Lệ Dĩnh cũng thông báo rằng cô sẽ sớm quay trở lại showbiz. Đây là tin vui cho fan hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh. 

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Từ khóa:   Sở Kiều Truyện 2 Triệu Lệ Dĩnh

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