Những hình ảnh quảng cáo đầu tiên của Song Hye Kyo sau ly hôn 'hút hồn' người xem

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã có màn quay trở lại ấn tượng trong quảng cáo mới nhất của mình.

Chỉ vài ngày sau khi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với Song Joong Ki, một vài hình ảnh mới nhất của Song Hye Kyo được đăng tải và nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Trong một clip quảng cáo ngắn, người xem có thể nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Song Hye Kyo. Không còn trang điểm sắc sảo, vợ cũ của Song Joong Ki quay trở lại với lối trang điểm nhẹ nhàng, thuần khiết.

Vẻ đẹp tinh khiết của Song Hye Kyo trong clip quảng cáo

Đây là clip đầu tiên Song Hye Kyo làm đại diện thương hiệu được đăng tải sau khi ly hôn

Dù mới trải qua cú sốc tình cảm lớn nhất cuộc đời nhưng có thể thấy rằng nữ diễn viên Song Hye Kyo đã lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Song Hye Kyo cho biết thời gian tới cô sẽ dành thời gian cho bản thân. Cô sẽ không nhận bất kỳ kịch bản nào cho tới sang năm.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo mạnh tay với những đối tượng bôi nhọ danh dự của mình trong suốt thời gian qua

Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo cũng ủy quyền cho luật sư khởi kiện những cá nhân đăng tin đồn thất thiệt về mình trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, 9 đơn vị truyền thông tại Hàn Quốc cũng bị cảnh cáo khi đăng những thông tin mang tính chất sỉ nhục Song Hye Kyo mà không xác minh.

Những thông tin về Song Hye Kyo và Song Joong Ki luôn là để tài béo bở được truyền thông săn đón

Mặc dù vụ ly hôn thế kỷ giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã kết thúc nhưng những dư âm của nó vẫn được truyền thông khai thác triệt để.

Lâm Tâm Như tìm cách bảo vệ bản thân sau vụ việc Nhậm Đạt Hoa bị người hâm mộ đâm nhập viện Nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có động thái mới sau khi Nhậm Đạt Hoa bị một người đàn ông đâm trọng thương vào tuần trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-hinh-anh-quang-cao-dau-tien-cua-song-hye-kyo-sau-ly-hon-hut-hon-nguoi-xem-332627.html