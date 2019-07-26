Thời của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã qua, Dương Tử trở thành ‘nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Sao quốc tế 26/07/2019 15:13

Hai năm gần đây, nữ diễn viên Dương Tử đã qua mặt nhiều đàn chị để trở thành “nữ hoàng rating” mới của phim truyền hình Hoa ngữ.

Những năm trước đây, danh hiệu “nữ hoàng rating” phim truyền hình Hoa ngữ thường được thống trị bởi Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Mùa hè này, với đóng góp không mệt mỏi của mình, Dương Tử một lần nữa trở thành nữ diễn viên được yêu mến nhất Cbiz.

Dương Mịch

Sinh năm 1986, Dương Mịch tham gia nghệ thuật từ nhỏ và có rất nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất cũng như rất biết cách lấy lòng truyền thông. Cô gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất.

dien vien duong tu 1
Những tác phẩm Dương Mịch tham gia từng có tỷ lệ người xem rất cao

Với những bộ phim truyền hình hàng đầu như: “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”…, Dương Mịch trở thành “nữ hoàng rating”. Các tác phẩm có cô tham gia, nhiều đài truyền hình tranh nhau phát sóng.

dien vien duong tu 2
Thời gian gần đây, những bộ phim cô tham gia không còn được công chúng đón nhận như trước

Vậy nhưng thời gian qua, những tác phẩm của Dương Mịch không còn được công chúng chào đón như trước. Chính vì điều này sức ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực phim truyền hình bị ảnh hưởng không nhỏ.

Triệu Lệ Dĩnh

Với những tác phẩm như: “Sam Sam Đến Rồi”, “Hoa Thiên Cốt”, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng là “nữ hoàng rating” của làng giải trí Hoa ngữ. Diễn xuất tự nhiên cùng khuôn mặt dễ thương giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

dien vien duong tu 3
Triệu Lệ Dĩnh cũng đã từng là 'nữ hoàng rating' phim truyền hình Hoa ngữ

Thế nhưng từ sau khi kết hôn và sinh con, các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh không được như kỳ vọng. Danh hiệu “nữ hoàng rating” mà cô từng sở hữu đã được netizen xứ Trung chuyển giao cho người khác.

Dương Tử

So với Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên Dương Tử còn khá trẻ nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Ngay từ nhỏ cô diễn viên sinh năm 1992 này đã trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình Trung Quốc.

dien vien duong tu 4
Năm 2018, Dương Tử giúp Đặng Luân nổi tiếng sau thành công của 'Hương Mật Tựa Khói Sương'
dien vien duong tu 5
Năm 2019, nữ diễn viên Dương Tử lại một lần nữa giúp nam diễn viên Lý Hiện nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ thành công của 'Cá Mực Hầm Mật'

Năm 2018, Dương Tử được đánh giá khá cao với vai diễn Cẩm Mịch trong “Hương Mật Tựa Khói Sương”. Cũng nhờ bộ phim này, nam diễn viên Đặng Luân đã vụt sáng. Mùa hè 2019, Dương Tử lại góp mặt trong bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” và giúp nam diễn viên Lý Hiện nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thành công ngoài mong đợi của hai bộ phim này giúp cô vượt qua Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để trở thành “nữ hoàng rating” mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng

Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng

Trong lúc Angela Baby và chồng liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc thì lại có nguồn tin cho hay, bà xã Huỳnh Hiểu Minh muốn được hợp tác với Trần Vỹ Đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Cá Mực Hầm Mật sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng

Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng

Hậu ly hôn, hành động bất ngờ của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Hậu ly hôn, hành động bất ngờ của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Lý do nào khiến truyền thông Nhật Bản gọi diễn viên Song Hye Kyo là 'Người đàn bà ma quỷ'?

Lý do nào khiến truyền thông Nhật Bản gọi diễn viên Song Hye Kyo là 'Người đàn bà ma quỷ'?

Lộ quá khứ lăng nhăng ít ai biết của Đổng Khiết, ‘ngọc nữ’ màn ảnh nhỏ Hoa ngữ một thời

Lộ quá khứ lăng nhăng ít ai biết của Đổng Khiết, ‘ngọc nữ’ màn ảnh nhỏ Hoa ngữ một thời

Kiên quyết từ chối fan nữ, Ngô Kỳ Long xứng đáng là 'ông chồng quốc dân'

Kiên quyết từ chối fan nữ, Ngô Kỳ Long xứng đáng là 'ông chồng quốc dân'

20 tháng kết hôn, 5 phút kết thúc, rốt cuộc Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã trải qua những gì?

20 tháng kết hôn, 5 phút kết thúc, rốt cuộc Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã trải qua những gì?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới