Thời của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã qua, Dương Tử trở thành ‘nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Những năm trước đây, danh hiệu “nữ hoàng rating” phim truyền hình Hoa ngữ thường được thống trị bởi Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch. Mùa hè này, với đóng góp không mệt mỏi của mình, Dương Tử một lần nữa trở thành nữ diễn viên được yêu mến nhất Cbiz.

Với những bộ phim truyền hình hàng đầu như: “Cung Tỏa Tâm Ngọc”, “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3”, “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”…, Dương Mịch trở thành “nữ hoàng rating”. Các tác phẩm có cô tham gia, nhiều đài truyền hình tranh nhau phát sóng.

Sinh năm 1986, Dương Mịch tham gia nghệ thuật từ nhỏ và có rất nhiều kinh nghiệm trong diễn xuất cũng như rất biết cách lấy lòng truyền thông. Cô gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất.

Thời gian gần đây, những bộ phim cô tham gia không còn được công chúng đón nhận như trước

Vậy nhưng thời gian qua, những tác phẩm của Dương Mịch không còn được công chúng chào đón như trước. Chính vì điều này sức ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực phim truyền hình bị ảnh hưởng không nhỏ.

Triệu Lệ Dĩnh

Với những tác phẩm như: “Sam Sam Đến Rồi”, “Hoa Thiên Cốt”, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh từng là “nữ hoàng rating” của làng giải trí Hoa ngữ. Diễn xuất tự nhiên cùng khuôn mặt dễ thương giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Triệu Lệ Dĩnh cũng đã từng là 'nữ hoàng rating' phim truyền hình Hoa ngữ

Thế nhưng từ sau khi kết hôn và sinh con, các tác phẩm của Triệu Lệ Dĩnh không được như kỳ vọng. Danh hiệu “nữ hoàng rating” mà cô từng sở hữu đã được netizen xứ Trung chuyển giao cho người khác.

Dương Tử

So với Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên Dương Tử còn khá trẻ nhưng lại có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Ngay từ nhỏ cô diễn viên sinh năm 1992 này đã trở thành gương mặt quen thuộc của truyền hình Trung Quốc.

Năm 2018, Dương Tử giúp Đặng Luân nổi tiếng sau thành công của 'Hương Mật Tựa Khói Sương'

Năm 2019, nữ diễn viên Dương Tử lại một lần nữa giúp nam diễn viên Lý Hiện nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ thành công của 'Cá Mực Hầm Mật'

Năm 2018, Dương Tử được đánh giá khá cao với vai diễn Cẩm Mịch trong “Hương Mật Tựa Khói Sương”. Cũng nhờ bộ phim này, nam diễn viên Đặng Luân đã vụt sáng. Mùa hè 2019, Dương Tử lại góp mặt trong bộ phim “Cá Mực Hầm Mật” và giúp nam diễn viên Lý Hiện nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thành công ngoài mong đợi của hai bộ phim này giúp cô vượt qua Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh để trở thành “nữ hoàng rating” mới của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.