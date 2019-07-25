Lý do nào khiến truyền thông Nhật Bản gọi diễn viên Song Hye Kyo là 'Người đàn bà ma quỷ'?

Sao quốc tế 25/07/2019 11:33

Sau khi diễn viên Song Hye Kyo kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Song Joong Ki, truyền thông Nhật Bản đã gọi cô với cái tên “Người đàn bà ma quỷ”.

Trong tình yêu cũng như trong hôn nhân, khi chia tay chắc chắn cả hai đều bị tổn thương dù ít hay nhiều. Đối với những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu châu Á như Song Hye Kyo và Song Joong Ki, nếu không khéo léo trong việc chia tay, rất dễ dẫn đến trường hợp “lưỡng bại câu thương”.

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Song Hye Kyo và Song Joong Ki kết thúc 20 tháng hôn nhân của mình vào ngày 22/7/2019

Dù cặp đôi nổi tiếng không công khai nguyên nhân thật sự khiến cuộc hôn nhân này kết thúc nhưng sau tuyên bố đệ đơn ly hôn của Song Joong Ki, nhiều ý kiến chỉ trích hướng về phía Song Hye Kyo. Thậm chí, một fan hâm mộ Song Joong Ki còn bình luận rằng: “Lại một chàng trai trẻ thuần khiết nữa bị lừa”. Bên cạnh đó, thiên tình sử lùm xùm của Song Hye Kyo lại một lần nữa bị bóc mẽ.

Với dư luận Hàn Quốc, Song Hye Kyo là người phụ nữ tai tiếng. Trên phương diện tình cảm, nữ diễn viên Song Hye Kyo bị đánh giá là khá đa tình, hợp tác với nam diễn viên nào là phát sinh tình cảm với người đó. Không chỉ vậy, Song Hye Kyo từng bị dư luận Hàn Quốc tẩy chay vì trốn thuế.

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Diễn viên Song Hye Kyo bị truyền thông Nhật Bản gọi là 'Người đàn bà ma quỷ'

Song Hye Kyo từng dính tin đồn tình cảm với hầu hết nam diễn viên mà cô hợp tác như: Song Seung Hun, Bi Rain, Jo In Sung… Thế nhưng cô chỉ chính thức thừa nhận 3 người: Lee Byung Hun, Hyun Bin và Song Joong Ki.

Song Hye Kyo và Lee Byung Hun bén duyên khi cùng hợp tác trong sự án phim “All In” vào năm 2003. Cặp đôi công khai hẹn hò và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của truyền thông cũng như người hâm mộ. Vậy nhưng sau khi chính thức công khai mối quan hệ chỉ một năm, cả hai đã chia tay trong tiếc nuối. Tinh thần Song Hye Kyo bị ảnh hưởng nặng nề sau khi chia tay Lee Byung Hun.

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Song Hye Kyo từng có một năm hẹn hò với Lee Byung Hun

Năm 2009, Song Hye Kyo và Hyun Bin quen biết và nảy sinh tình cảm khi quay bộ phim “Thế giới họ đang sống”. Sau gần 2 năm hẹn hò, cặp đôi tuyên bố chia tay ngay sau khi Hyun Bin nhập ngũ. Hai mối tình được Song Hye Kyo thừa nhận này đã giúp cô rũ bỏ hình tượng “ngọc nữ” để chạy theo tình yêu. Tuy nhiên, thời gian để Song Hye Kyo trải qua cả hai mối tình này vỏn vẹn chưa đến 3 năm.

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Song Hye Kyo kết thúc 2 năm công khai tình cảm với Hyun Bin ngay sau khi nam diễn viên này nhập ngũ
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Dù Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã kết hôn nhưng thời gian hai người ở bên nhau cũng không quá lâu

Song Hye Kyo và Song Joong Ki bén duyên từ khi hợp tác trong bộ phim “Hậu Duệ Mặt Trời”. Cứ ngỡ Song Joong Ki sẽ là bờ vai vững chắc để Song Hye Kyo dựa dẫm suốt cuộc đời, ai ngờ cặp đôi bất ngờ "đường ai nấy đi" sau 20 tháng làm vợ chồng. Dù chuyện tình cảm rất khó nói nhưng lịch sử tình trường của Song Hye Kyo khiến truyền thông Nhật Bản phải gọi cô với cái tên “Người đàn bà ma quỷ”.

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Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo

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