Hậu ly hôn, hành động bất ngờ của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Sau khi chính thức ly hôn, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ nhờ đến luật pháp dẹp yên những tin đồn thất thiệt.

Thời gian vừa qua, những tin đồn ác ý ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của Song Hye Kyo liên tiếp được phát tán trên mạng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn với Song Joong Ki, diễn viên Song Hye Kyo đã có hành động cực "gắt" để đáp trả những tin đồn vô căn cứ.

Sau khi Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn, nhiều tin đồn thất thiệt được lan truyền trên mạng

Trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi nổi tiếng xứ Hàn không hạnh phúc vì Song Hye Kyo ngoại tình với trai trẻ. Sau khi Song Joong Ki thông báo đệ đơn ly hôn, nhiều chỉ trích lại chĩa về phía Song Hye Kyo. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng, Song Hye Kyo đưa trai về nhà, Song Joong Ki bí mật gắn camera và phát hiện ra sự thật khủng khiếp này nên đã gửi đơn ly hôn.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo hứng nhiều tin đồn ác ý ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự

Sau đó, rộ tin đồn cô đang mang thai nhưng đứa con không phải của Song Joong Ki hay cô được đại gia Hong Kong “bao nuôi” nên mới tích cực hoạt động ở Trung Quốc như vậy… Tuy nhiên, phía diễn viên Song Hye Kyo không đưa ra bất kỳ hành động phủ nhận hay khẳng định nào. Có lẽ sự im lặng của cô khiến nhiều người lầm tưởng những thông tin đó là thật.

Ngay sau khi hoàn tất mọi thủ tục ly hôn, Song Hye Kyo đã dùng hành động để đáp trả những đối tượng tung tin đồn này

Thế nhưng, ngay sau khi chính thức "đường ai nấy đi" với Song Joong Ki, phía Song Hye Kyo đã đệ đơn lên tòa án khởi kiện những đối tượng phỉ báng và tung tin đồn thất thiệt về cô suốt thời gian qua. Phía nữ diễn viên "Hậu duệ mặt trời" đã thu thập nhiều bằng chứng để chuẩn bị cho vụ kiện. Thông qua hành động này, Song Hye Kyo chứng tỏ quyết tâm đòi lại danh dự đã bị nhiều người chà đạp trong thời gian qua. Động thái này của cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ.

Lý do nào khiến truyền thông Nhật Bản gọi diễn viên Song Hye Kyo là 'Người đàn bà ma quỷ'? Sau khi diễn viên Song Hye Kyo kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Song Joong Ki, truyền thông Nhật Bản đã gọi cô với cái tên “Người đàn bà ma quỷ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-hanh-dong-bat-ngo-cua-song-hye-kyo-nhan-duoc-su-ung-ho-nhiet-tinh-cua-fan-ham-mo-332285.html