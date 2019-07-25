Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng

Trong lúc Angela Baby và chồng liên tiếp vướng phải tin đồn hôn nhân trục trặc thì lại có nguồn tin cho hay, bà xã Huỳnh Hiểu Minh muốn được hợp tác với Trần Vỹ Đình.
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Trước khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby và Trần Vỹ Đình từng có khoảng thời gian khá mặn nồng. Năm 2005, khi đang phát triển sự nghiệp tại Hong Kong, cô và Trần Vỹ Đình đã từng qua lại. Thậm chí có người còn phát hiện Angela Baby và Trần Vỹ Đình có hình xăm đôi chứng tỏ tình cảm của họ dành cho nhau là không ít.
Sau đó Angela Baby tìm cách phát triển sự nghiệp người mẫu tại Nhật Bản. Chính vì lý do này mà tình cảm giữa cô và Trần Vỹ Đình dần phai nhạt và cặp đôi quyết định chia tay. Từ đó về sau, cả hai gần như không gặp mặt nhau. Nếu bắt buộc phải cùng tham gia một sự kiện nào đó, họ đều né tránh đứng cạnh nhau.
Nếu như Trần Vỹ Đình không chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang Trung Quốc thì có lẽ mối tình này sẽ mãi là một điều bí mật. Dù hiện nay Angela Baby đã có chồng con nhưng với nhiều người, Trần Vỹ Đình luôn là một phần tuổi trẻ của bà xã Huỳnh Hiểu Minh.
Ngày 24/7, một tài khoản mạng xã hội tiết lộ, một nhãn hàng muốn mời Angela Baby và Trần Vỹ Đình cùng tham gia sự kiện. Đơn vị tổ chức cũng nói rõ danh sách khách mời. Sau khi nhận được lời mời, phía Angela Baby đã đồng ý tham gia, nhưng phía Trần Vỹ Đình lại một mực từ chối.
Nhiều người cho rằng thời điểm hiện tại Angela Baby và chồng liên tiếp vướng tin đồn hôn nhân đổ vỡ, Trần Vỹ Đình không muốn bị cuốn theo những ồn ào có liên quan đến tình cũ nên đã từ chối hợp tác.