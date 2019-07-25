Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng

Trước khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby và Trần Vỹ Đình từng có khoảng thời gian khá mặn nồng. Năm 2005, khi đang phát triển sự nghiệp tại Hong Kong, cô và Trần Vỹ Đình đã từng qua lại. Thậm chí có người còn phát hiện Angela Baby và Trần Vỹ Đình có hình xăm đôi chứng tỏ tình cảm của họ dành cho nhau là không ít.

Angela Baby và Trần Vỹ Đình cùng nhận được lời mời tham gia một sự kiện

Sau đó Angela Baby tìm cách phát triển sự nghiệp người mẫu tại Nhật Bản. Chính vì lý do này mà tình cảm giữa cô và Trần Vỹ Đình dần phai nhạt và cặp đôi quyết định chia tay. Từ đó về sau, cả hai gần như không gặp mặt nhau. Nếu bắt buộc phải cùng tham gia một sự kiện nào đó, họ đều né tránh đứng cạnh nhau.