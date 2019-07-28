Lâm Tâm Như tìm cách bảo vệ bản thân sau vụ việc Nhậm Đạt Hoa bị người hâm mộ đâm nhập viện

Sao quốc tế 28/07/2019 06:54

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã có động thái mới sau khi Nhậm Đạt Hoa bị một người đàn ông đâm trọng thương vào tuần trước.

Tuần trước, nam diễn viên nổi tiếng Nhậm Đạt Hoa bị một người đàn ông đâm trọng thương tại một sự kiện. Sự việc chấn động này như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ đang hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc.

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Sự việc Nhậm Đạt Hoa bị một người đàn ông dùng dao tấn công phải nhập viện khiến nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ lo lắng

Trước đây từng có nhiều nghệ sĩ phải đối diện với sự quấy rối của những người hâm mộ quá khích, tuy nhiên vụ việc mà Nhậm Đạt Hoa gặp phải thực sự rất hiếm gặp trong làng giải trí Hoa ngữ. Ngay sau khi sự việc này xảy ra, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có những hành động tự bảo vệ bản thân.

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Diễn viên Lâm Tâm Như phải thuê 3 vệ sĩ cao lớn bảo vệ khi xuất hiện tại sân bay

Có lẽ diễn viên Lâm Tâm Như là người đầu tiên có hành động bảo vệ bản thân sau vụ việc này. Mới đây khi xuất hiện tại sân bay, Lâm Tâm Như được 3 vệ sĩ cao lớn theo sát. Trước đây, mỗi lần xuất hiện tại đây, cô chỉ đi cùng trợ lý hoặc đi một mình nhưng sau vụ việc của đàn anh, bà xã Hoắc Kiến Hoa đã chịu chi tiền thuê vệ sĩ bảo vệ mình tại những nơi đông người.

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Có lẽ Lâm Tâm Như sợ một ngày nào đó bản thân mình sẽ gặp phải sự việc tương tự Nhậm Đạt Hoa

Nhiều người cho rằng đây là một hành động cần thiết của những ngôi sao nổi tiếng. Thường phải xuất hiện tại những nơi đông người, các nghệ sĩ cần tự tìm cách để bảo vệ bản thân bởi không ai lường trước chuyện xấu gì có thể xảy ra.

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Từ khóa:   Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa

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