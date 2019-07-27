Điểm danh 5 nữ nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất làng giải trí Hoa ngữ

Sao quốc tế 27/07/2019 06:41

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng luôn là nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất của làng giải trí Hoa ngữ trong những năm qua.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, rất nhiều nghệ sĩ có giá trị thương mại cao ngất ngưởng. Dù làm đại diện thương hiệu hay nhận một vai diễn nào đó, thù lao của họ đều rất cao. Trong các nữ nghệ sĩ Cbiz hiện nay, Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Angela Baby, Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh là 5 nhân vật có giá trị thương mại cao nhất.

Vị trí số 5: Triệu Lệ Dĩnh, giá trị thương mại 10 triệu tệ (khoảng 34 tỷ đồng)

dien vien pham bang bang 1
Từng là 'nữ hoàng rating', giá trị thương mại của Triệu Lệ Dĩnh đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao được nhiều đài truyền hình và nhãn hàng chú ý trong những năm gần đây. Nhân khí và giá trị thương mại của Triệu Lệ Dĩnh đều ở mức rất cao. Trước đây từng có một tài khoản mạng xã hội tiết lộ rằng, những năm gần đây giá trị của Triệu Lệ Dĩnh đã tăng lên gấp 10 lần. Nhờ thành công của “Hoa Thiên Cốt”, Triệu Lệ Dĩnh đứng vị trí số 5 trong số những nữ nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất Cbiz.

Vị trí số 4: Chương Tử Di, giá trị thương mại 13 triệu tệ (khoảng 44 tỷ đồng)

dien vien pham bang bang 2
Là đại hoa đán, Chương Tử Di có giá trị thương mại khoảng 44 tỷ đồng

Chương Tử Di là một khuôn mặt khá quen thuộc đối với nhiều người. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, Chương Tử Di còn là một trong những cái tên được truyền thông quốc tế thường hay nhắc đến. Giá trị thương mại của Chương Tử Di là 13 triệu tệ, đứng ở vị trí thứ 4.

Vị trí số 3: Angela Baby, giá trị thương mại 15 triệu tệ (khoảng 51 tỷ đồng)

dien vien pham bang bang 3
Angela Baby đứng thứ 3 trong bảng danh sách với giá trị vào khoảng 51 tỷ đồng

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này. Xuất thân từ nghề người mẫu nhưng từ khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, cô nhận được sự nâng đỡ đặc biệt từ chồng. Các mối quan hệ trong giới showbiz cũng như hợp đồng quảng cáo mà Angela Baby có đều do Huỳnh Hiểu Minh giới thiệu nên giá trị thương mại của cô rất cao.

Vị trí số 2: Dương Mịch, giá trị thương mại 18 triệu tệ (khoảng 61 tỷ đồng)

dien vien pham bang bang 4
Dù đã từng ly hôn nhưng tên tuổi của Dương Mịch vẫn luôn lọt top những ngôi sao được truyền thông săn đón nhất

Dương Mịch bắt đầu phát triển sự nghiệp từ khá sớm. Với nhiều vai diễn cũng như hợp đồng quảng cáo của mình, Dương Mịch đứng thứ 2 trong bảng danh sách này. Giá trị thương mại của cô ước tính khoảng 61 tỷ đồng.

Vị trí số 1: Phạm Băng Băng, giá trị thương mại 25 triệu tệ (khoảng 85 tỷ đồng)

dien vien pham bang bang 5
Diễn viên Phạm Băng Băng dẫn đầu bảng danh sách này với giá trị thương mại ước tính 85 tỷ đồng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng từng được ví là “nữ hoàng quảng cáo” của Trung Quốc. Nhờ nhan sắc của mình, cô được rất nhiều nhãn hàng ký hợp đồng quảng cáo. Không chỉ vậy, khi đóng phim, cô đều nhận được thù lao rất cao. Nữ diễn viên họ Phạm là người đứng đầu của bảng danh sách này.

Thời của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã qua, Dương Tử trở thành ‘nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Thời của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã qua, Dương Tử trở thành ‘nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Hai năm gần đây, nữ diễn viên Dương Tử đã qua mặt nhiều đàn chị để trở thành “nữ hoàng rating” mới của phim truyền hình Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Thời của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã qua, Dương Tử trở thành ‘nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Thời của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đã qua, Dương Tử trở thành ‘nữ hoàng rating’ mới của Cbiz

Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng

Angela Baby muốn hợp tác với bạn trai cũ nhưng lại bị từ chối phũ phàng

Hậu ly hôn, hành động bất ngờ của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Hậu ly hôn, hành động bất ngờ của Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của fan hâm mộ

Lý do nào khiến truyền thông Nhật Bản gọi diễn viên Song Hye Kyo là 'Người đàn bà ma quỷ'?

Lý do nào khiến truyền thông Nhật Bản gọi diễn viên Song Hye Kyo là 'Người đàn bà ma quỷ'?

Lộ quá khứ lăng nhăng ít ai biết của Đổng Khiết, ‘ngọc nữ’ màn ảnh nhỏ Hoa ngữ một thời

Lộ quá khứ lăng nhăng ít ai biết của Đổng Khiết, ‘ngọc nữ’ màn ảnh nhỏ Hoa ngữ một thời

Kiên quyết từ chối fan nữ, Ngô Kỳ Long xứng đáng là 'ông chồng quốc dân'

Kiên quyết từ chối fan nữ, Ngô Kỳ Long xứng đáng là 'ông chồng quốc dân'

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới