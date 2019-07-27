Điểm danh 5 nữ nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất làng giải trí Hoa ngữ

Trong giới giải trí Hoa ngữ, rất nhiều nghệ sĩ có giá trị thương mại cao ngất ngưởng. Dù làm đại diện thương hiệu hay nhận một vai diễn nào đó, thù lao của họ đều rất cao. Trong các nữ nghệ sĩ Cbiz hiện nay, Phạm Băng Băng, Dương Mịch , Angela Baby, Chương Tử Di, Triệu Lệ Dĩnh là 5 nhân vật có giá trị thương mại cao nhất.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những ngôi sao được nhiều đài truyền hình và nhãn hàng chú ý trong những năm gần đây. Nhân khí và giá trị thương mại của Triệu Lệ Dĩnh đều ở mức rất cao. Trước đây từng có một tài khoản mạng xã hội tiết lộ rằng, những năm gần đây giá trị của Triệu Lệ Dĩnh đã tăng lên gấp 10 lần. Nhờ thành công của “Hoa Thiên Cốt”, Triệu Lệ Dĩnh đứng vị trí số 5 trong số những nữ nghệ sĩ có giá trị thương mại cao nhất Cbiz.

Là đại hoa đán, Chương Tử Di có giá trị thương mại khoảng 44 tỷ đồng

Chương Tử Di là một khuôn mặt khá quen thuộc đối với nhiều người. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, Chương Tử Di còn là một trong những cái tên được truyền thông quốc tế thường hay nhắc đến. Giá trị thương mại của Chương Tử Di là 13 triệu tệ, đứng ở vị trí thứ 4.

Vị trí số 3: Angela Baby, giá trị thương mại 15 triệu tệ (khoảng 51 tỷ đồng)

Angela Baby đứng thứ 3 trong bảng danh sách với giá trị vào khoảng 51 tỷ đồng

Bà xã Huỳnh Hiểu Minh đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách này. Xuất thân từ nghề người mẫu nhưng từ khi quen biết với Huỳnh Hiểu Minh, cô nhận được sự nâng đỡ đặc biệt từ chồng. Các mối quan hệ trong giới showbiz cũng như hợp đồng quảng cáo mà Angela Baby có đều do Huỳnh Hiểu Minh giới thiệu nên giá trị thương mại của cô rất cao.

Vị trí số 2: Dương Mịch, giá trị thương mại 18 triệu tệ (khoảng 61 tỷ đồng)

Dù đã từng ly hôn nhưng tên tuổi của Dương Mịch vẫn luôn lọt top những ngôi sao được truyền thông săn đón nhất

Dương Mịch bắt đầu phát triển sự nghiệp từ khá sớm. Với nhiều vai diễn cũng như hợp đồng quảng cáo của mình, Dương Mịch đứng thứ 2 trong bảng danh sách này. Giá trị thương mại của cô ước tính khoảng 61 tỷ đồng.

Vị trí số 1: Phạm Băng Băng, giá trị thương mại 25 triệu tệ (khoảng 85 tỷ đồng)

Diễn viên Phạm Băng Băng dẫn đầu bảng danh sách này với giá trị thương mại ước tính 85 tỷ đồng

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng từng được ví là “nữ hoàng quảng cáo” của Trung Quốc. Nhờ nhan sắc của mình, cô được rất nhiều nhãn hàng ký hợp đồng quảng cáo. Không chỉ vậy, khi đóng phim, cô đều nhận được thù lao rất cao. Nữ diễn viên họ Phạm là người đứng đầu của bảng danh sách này.