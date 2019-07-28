Ngô Ỷ Lợi lại gây tò mò cho người hâm mộ khi được hỏi về tình cũ Thành Long

Sao quốc tế 28/07/2019 06:48

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Ngô Ỷ Lợi đã chia sẻ quan điểm của mình về cuộc hôn nhân đồng giới của con gái đồng thời từ chối trả lời câu hỏi có liên lạc với Thành Long nữa không.

Mới đây truyền thông Hong Kong đưa tin Ngô Ỷ Lợi sẽ tái xuất showbiz khi tham gia bộ phim “Lý Tưởng Quốc”. "Người tình Thành Long” sẽ vào vai một bà mẹ có đứa con trai 9 tuổi. Đứa bé cãi nhau với mẹ sau đó tìm đến cái chết bằng cách tự sát. Khi nhận vai diễn này, Ngô Ỷ Lợi cảm thấy vô cùng tâm trạng, nội tâm dằn vặt nặng nề.

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Ngô Ỷ Lợi tái xuất với nghiệp diễn khi tham gia bộ phim 'Lý Tưởng Quốc'

Thực tế trong cuộc sống, Ngô Ỷ Lợi cũng đóng vai một bà mẹ có nhiều tâm sự. Tháng 11 năm 1999, cô hạ sinh một bé gái. Đây chính là sản phẩm của mối tình thị phi giữa cô và người đàn ông nổi tiếng nhưng đã có vợ - Thành Long. Sau khi sinh Ngô Trác Lâm, nhất cử nhất động của hai mẹ con đều trở thành tâm điểm của truyền thông Hong Kong. Vài năm gần đây, mối quan hệ giữa hai mẹ con không còn được tốt đẹp như trước nên những tin tức liên quan đến cả hai càng được truyền thông chú ý sát sao.

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Sau khi sinh Ngô Trác Lâm, hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi luôn là tâm điểm của truyền thông Hong Kong

Hai năm gần đây, con gái Ngô Trác Lâm công khai hẹn hò và kết hôn với người bạn gái hơn 12 tuổi của mình khiến Ngô Ỷ Lợi vô cùng đau đầu. Không chỉ vậy, Ngô Trác Lâm còn từng công khai nói rằng muốn đi tìm bố. Thời gian gần đây, con gái Ngô Ỷ Lợi còn khiến nhiều người nghi ngờ rằng cô muốn có được tài sản từ tay ông bố nổi tiếng nên đã chia tay cô vợ ngoại quốc của mình.

Trong bài phỏng vấn mới đây, khi được hỏi về sự việc trên Ngô Ỷ Lợi cho biết cô không xem tin tức và cũng không muốn bình luận về người khác. Nói về chuyện tìm ai đó để làm chỗ dựa khi về già, Ngô Ỷ Lợi muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

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Ngô Ỷ Lợi từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến Thành Long 

Khi phóng viên hỏi cô có chấp nhận hôn nhân đồng giới của con gái hay không, Ngô Ỷ Lợi chua chát trả lời rằng không phải chấp nhận hay không mà là nhất định phải chấp nhận. Cuối cùng khi được hỏi gần đây có liên lạc với Thành Long hay không, Ngô Ỷ Lợi đã từ chối trả lời câu hỏi này. Hành động này càng khiến nhiều người suy diễn về mối quan hệ giữa cô và Thành Long.

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Từ khóa:   Thành Long

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