Sự nghiệp của Song Joong Ki chịu ảnh hưởng đầu tiên sau khi ly hôn với Song Hye Kyo

Sau khi kết thúc hôn nhân với Song Hye Kyo, sự nghiệp của nam diễn viên Song Joong Ki bắt đầu bị ảnh hưởng bởi scandal ly hôn này.

Vụ ly hôn thế kỷ giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki rõ ràng có ảnh hưởng sâu sắc đến cả hai. Bất luận về đời tư hay sự nghiệp, scandal này là thử thách vô cùng lớn cho người trong cuộc. Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã hoàn tất thủ tục ly hôn Sau khi Song Joong Ki đệ đơn xin ly hôn với Song Hye Kyo lên tòa án, nữ diễn viên họ Song nhận nhiều chỉ trích nặng nề từ dư luận xứ Hàn. Vậy nhưng sự nghiệp của cô không bị ảnh hưởng, ngược lại những hợp đồng quảng cáo mới luôn tìm đến Song Hye Kyo.

Theo ghi nhận của phóng viên giải trí Hong Kong, nguồn tài nguyên về quảng cáo của nam diễn viên Song Joong Ki không thể nào vượt qua vợ cũ, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng từ vụ ly hôn thế kỷ. Hợp đồng trên tay Song Joong Ki thực sự không nhiều. Dù anh có nhận kịch bản phim mới nhưng nguồn lợi thu về không thể nào sánh được với Song Hye Kyo. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi, cặp đôi đều chịu ảnh hưởng từ scandal này Sau khi nổi tiếng từ “Hậu Duệ Mặt Trời”, Song Joong Ki trở thành ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hàn Quốc. Hẹn hò và kết hôn với ngôi sao nổi tiếng Song Hye Kyo cũng giúp sự nghiệp của nam diễn viên có bước tiến vượt bậc. Vậy nhưng sau khi ly hôn, thực lực của Song Joong Ki trong làng giải trí Hàn Quốc vẫn không thể vượt qua vợ cũ.

Dù bị nhiều người chỉ trích nhưng Song Hye Kyo vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng ký hợp đồng Ngày 29/7, truyền thông Hong Kong cho biết, với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, giá trị thương mại và sức ảnh hưởng của Song Hye Kyo đều vượt xa Song Joong Ki. Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo vẫn là nữ hoàng quảng cáo số một của Hàn Quốc. Nhiều thương hiệu lớn vẫn tìm đến cô để ký hợp đồng quảng cáo. Trong khi hợp đồng đến với diễn viên Song Joong Ki không còn nhiều như trước Trong khi đó, phía Song Joong Ki thực sự đang gánh chịu ảnh hưởng từ vụ ly hôn này. Hình ảnh của anh cũng bắt đầu bị ảnh hưởng không nhỏ. Những hợp đồng quảng cáo của nam diễn viên này cũng giảm dần. Trên thực tế, sản phẩm mà Song Joong Ki làm đại diện thương hiệu hơn một nửa là các sản phẩm gia dụng.

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