Mã Y Lợi ly hôn chồng trẻ, dù đã đính hôn nhưng ‘con giáp thứ 13’ vẫn bị netizen mắng chửi thậm tệ

Sao quốc tế 29/07/2019 11:43

Sau 5 năm tha thứ cho chồng ngoại tình, cặp đôi Mã Y Lợi – Văn Chương vừa kết thúc cuộc hôn nhân 11 năm.

Mã Y Lợi từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua vai diễn “Hạ Tử Vy”. Cô và Văn Chương lần đầu hợp tác vào năm 2005 trong bộ phim “Cẩm Y Vệ”. Năm 2006, cặp đôi tiếp tục hợp tác trong bộ phim nổi tiếng “Phấn Đầu”. Đến năm 2008, Mã Y Lợi quyết định kết hôn với bạn trai kém 8 tuổi và cùng năm đó cặp đôi đã đón con gái đầu lòng.

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Mã Y Lợi kết hôn với chàng trai kém mình 8 tuổi vào năm 2008

Cặp đôi luôn thể hiện tình cảm dành cho nhau mỗi khi xuất hiện nơi đông người. Vậy nhưng vào năm 2014 khi Mã Y Lợi đang mang thai đứa con thứ hai, Văn Chương bị phanh phui chuyện ngoại tình với bạn diễn Diêu Địch. Dù đã công khai xin lỗi vợ nhưng từ đó sự nghiệp của anh bị tuột dốc vì tai tiếng ngoại tình.

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Khi vợ đang mang thai đứa con thứ 2, Văn Chương bị phát hiện ngoại tình với bạn diễn Diêu Địch

Từ đó đến nay Văn Chương luôn bị xếp vào danh sách những người chồng tệ bạc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Người tình Diêu Đich cũng bị netizen xứ Trung tẩy chay vì cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Dù Mã Y Lợi đã chấp nhận tha thứ cho người chồng bội bạc nhưng trong mắt người hâm mộ, Văn Chương không xứng đáng nhận được sự tha thứ đó.

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Dù Mã Y Lợi rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của Văn Chương nhưng sự nghiệp của nam diễn viên này tuột dốc không phanh

Ngày 28/7, Mã Y Lợi và Văn Chương cùng xác nhận trên trang cá nhân của mình rằng cặp đôi đã kết thúc quan hệ vợ chồng. Thông tin này ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ. Nhiều tin đồn cho rằng nguyên nhân khiến cặp đôi ly hôn chính là do 5 năm trước Văn Chương ngoại tình với bạn diễn. Rạn nứt ngày một trầm trọng dù Mã Y Lợi đã cố gắng tha thứ cho chồng để hàn gắn hôn nhân.

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Sau khi cặp đôi tuyên bố ly hôn, Diêu Địch một lần nữa bị cộng đồng mạng mang ra mắng chửi
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Dù hiện nay Diêu Địch đã đính hôn với người khác nhưng những việc làm trong quá khứ của cô khiến nhiều người không thể tha thứ

Hiện tại Diêu Địch đã đính hôn với người đàn ông khác nhưng khi Mã Y Lợi và Văn Chương cùng thừa nhận ly hôn, “con giáp thứ 13” này lại một lần nữa bị cộng đồng mạng mắng chửi. Nhiều người bình luận: “Cô đã hủy hoại một gia đình”; “Giờ họ đã ly hôn rồi cô hài lòng chưa?” hay “Cô vẫn còn dũng khí để tiếp tục hoạt động showbiz sao? Nếu tôi là cô, tôi sẽ thấy mình chẳng còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa”…

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Từ khóa:   Diêu Địch scandal sao hoa ngữ sao Hoa ngữ ngoại tình

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