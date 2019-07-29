Dương Tử không phải lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Đồng Niên trong ‘Cá Mực Hầm Mật’

“ Cá Mực Hầm Mật ” có lẽ là bộ phim truyền hình Hoa ngữ hot nhất mùa hè này. Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa "Cá Mực Nhỏ" Đồng Niên và “Gun thần” Hàn Thương Ngôn. Nhiều fan hâm mộ phim ngôn tình Hoa ngữ nhận xét đã lâu lắm rồi mới có một bộ phim truyền hình hay và ngọt ngào đến vậy.

Dương Tử và Lý Hiện đã mang đến một mùa hè ngọt ngào cho những khán giả yêu phim truyền hình Hoa ngữ

Nữ diễn viên Dương Tử đã hóa thân thành công vào vai Đồng Niên. Diễn xuất hồn nhiên ăn khớp với tính cách nhân vật khiến nhiều người tin rằng không ai có thể hợp với vai diễn này hơn Dương Tử. Thế nhưng mấy ngày gần đây lại râm ran tin đồn cho rằng Dương Tử không phải là lựa chọn đầu tiên của đạo diễn cho vai diễn này.

Dù không phải là lựa chọn đầu tiên cho vai diễn Đồng Niên nhưng nữ diễn viên Dương Tử chính là chìa khóa mang đến thành công cho 'Cá Mực Hầm Mật'

Có nguồn tin cho rằng, ban đầu đạo diễn muốn mời Trịnh Sảng vào vai Đồng Niên vì cô khá thành công với nhiều vai diễn thanh xuân vườn trường như: “Cùng Ngắm Mưa Sao Băng”, “Hạ Chí Chưa Tới” hay “Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên”… Tuy nhiên Trịnh Sảng đã từ chối vai diễn này nên đạo diễn mới mời Dương Tử tham gia.