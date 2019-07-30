Dù chỉ dưới ống kính người qua đường, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp tựa nữ thần

Sao quốc tế 30/07/2019 17:15

Người đẹp Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lại trở thành tâm điểm của truyền thông Hoa ngữ khi xuất hiện vô cùng xinh đẹp dưới ống kính người qua đường.

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ cô đã tỏ ra hứng thú với các môn nghệ thuật. Người đẹp chủ động theo học đàn piano, violin, vũ đạo và các loại hình nghệ thuật khác.

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Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật

Năm 2014 Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viên Hí kịch Thượng Hải. Cũng trong năm đó nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp lai hiếm có này nhận được sự quan tâm của nhiều người qua các bộ phim truyền hình như: “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Người Tình Kim Cương”. Nhờ diễn xuất ấn tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới được khán giả yêu thích nhất tại Quốc Kịch Thịnh Điển 2015.

Nối tiếp thành công đó, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục ghi dấu ấn trong nhiều tác phẩm như: “Lý Huệ Trân Xinh Đẹp”, “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa”, “Liệt Hỏa Như Ca”, “Nghìn Lẻ Một Đêm”… Với những đóng góp của mình, mỹ nhân đến từ Tân Cương trở thành “Nữ Thần Kim Ưng” danh giá của đài Hồ Nam. Dù nhiều antifan cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba không xứng đáng với danh hiệu này nhưng fan của cô hết lòng bảo vệ thần tượng và cho rằng cô là “Nữ Thần Kim Ưng” đẹp nhất trong lịch sử.

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Dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng không thể phủ nhận nhan sắc hơn người của mỹ nhân Tân Cương này

Mới đây những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba được fan đăng tải. Dù chỉ dưới ống kính của người qua đường nhưng cô gái đến từ Tân Cương này vẫn khoe trọn vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của mình.

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Vẻ đẹp nữ thần của Địch Lệ Nhiệt Ba dưới ống kính của người qua đường

Nhiều người nghi ngờ diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng không thể phủ nhận nhan sắc hơn người của mỹ nhân Tân Cương này.

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Từ khóa:   mỹ nhân Tân Cương

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