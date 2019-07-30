Dù chỉ dưới ống kính người qua đường, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đẹp tựa nữ thần

Mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ cô đã tỏ ra hứng thú với các môn nghệ thuật. Người đẹp chủ động theo học đàn piano, violin, vũ đạo và các loại hình nghệ thuật khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật

Năm 2014 Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viên Hí kịch Thượng Hải. Cũng trong năm đó nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp lai hiếm có này nhận được sự quan tâm của nhiều người qua các bộ phim truyền hình như: “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”, “Người Tình Kim Cương”. Nhờ diễn xuất ấn tượng, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới được khán giả yêu thích nhất tại Quốc Kịch Thịnh Điển 2015.