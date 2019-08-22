Triệu Lệ Dĩnh chính thức tái xuất sau thời gian dài nghỉ sinh con

Sau nhiều ngày mong đợi, fan của diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chờ được ngày thần tượng của mình chính thức quay trở lại showbiz.

Đúng như dự định ban đầu, ngày hôm nay nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức quay trở lại làm việc sau gần một năm kết hôn và sinh con cho Phùng Thiệu Phong. Sự kiện này vốn được fan hâm mộ của người đẹp họ Triệu vô cùng mong đợi.

Dung nhan xinh đẹp của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sau một thời gian dài nghỉ sinh con

Đây là sự kiện đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh tham gia sau quãng thời gian dài “ở ẩn”. Cuối tháng 7 vừa rồi, phía Triệu Lệ Dĩnh đã đăng tải thông tin “nàng Hoa Thiên Cốt” sẽ chính thức trở lại làm việc vào tháng 8. Để chuẩn bị cho sự kiện này, rất nhiều fan hâm mộ của cô đã có mặt hoặc gửi hoa chúc mừng người đẹp.

Fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh vô cùng háo hức vì thần tượng của họ đã tái xuất

Mới đây, các trang giải trí của Trung Quốc vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi sinh con, cô không khác ngày xưa nhiều lắm, thậm chí mặn mà và xinh đẹp hơn. Nữ diễn viên họ Triệu xuất hiện trong một sự kiện của nhãn hàng do cô làm đại diện thương hiệu. Mặc dù mới sinh con chưa được nửa năm nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Thân hình Triệu Lệ Dĩnh khá mảnh mai sau khi hạ sinh con trai đầu lòng cho Phùng Thiệu Phong

Thời gian trước từng có thông tin Triệu Lệ Dĩnh không thể giảm cân nên không biết khi nào mới có thể quay trở lại showbiz

Trước khi tái xuất, vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong phải đối mặt với scandal ngoại tình của nam tài tử họ Phùng. Đứng trước những tin đồn và chỉ trích từ cộng đồng mạng dành cho Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh vẫn không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ danh tiếng của chồng.

Sau scandal ngoại tình, Phùng Thiệu Phong bị ép làm đám cưới với Triệu Lệ Dĩnh? Gần đây thông tin nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh sẽ tổ chức hôn lễ với Phùng Thiệu Phong vào đúng ngày sinh nhật của cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.

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