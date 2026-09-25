Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sự thay đổi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Sau nhiều năm không còn xuất hiện rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến Trung Quốc, tác phẩm một lần nữa được nhắc đến trên mạng xã hội. Việc sử dụng công nghệ để thay đổi diện mạo nữ chính cũng trở thành chủ đề gây tranh luận.

Theo thông tin đang được chia sẻ, phiên bản mới mang tên Nhất Tiếu Khuynh Thành và được phát hành trên nền tảng Youku tại Trung Quốc. Nội dung phim về cơ bản vẫn giữ nguyên câu chuyện từng lên sóng năm 2016, nhưng hình ảnh của Bối Vy Vy đã được xử lý lại, thay thế phần gương mặt của Trịnh Sảng bằng nữ diễn viên Vương Chu Duyệt.

Một số khán giả nhận xét hình ảnh mới chưa thực sự tự nhiên, đặc biệt ở biểu cảm và sự đồng bộ giữa gương mặt với chuyển động của nhân vật. Nhiều người cho rằng việc thay đổi diện mạo khiến Bối Vy Vy không còn giữ được cảm giác quen thuộc vốn gắn liền với phiên bản năm 2016.

Dù vậy, vẫn có khán giả quan tâm đến bộ phim nhờ sự xuất hiện của Dương Dương trong vai Tiêu Nại. Với nhiều người xem, sức hút của tác phẩm không chỉ nằm ở nữ chính mà còn đến từ hình tượng nam thần đại học do Dương Dương thể hiện.

Ra mắt năm 2016, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cố Mạn. Phim kể câu chuyện tình yêu giữa Bối Vy Vy và Tiêu Nại, bắt đầu từ thế giới game trực tuyến rồi phát triển thành mối quan hệ ngoài đời thực giữa hai sinh viên đại học.

Vai Tiêu Nại giúp Dương Dương ghi dấu ấn mạnh mẽ trong dòng phim thanh xuân, trong khi Trịnh Sảng cũng được chú ý với hình tượng Bối Vy Vy. Tác phẩm từng tạo hiệu ứng lớn nhờ câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng cùng màn kết hợp của hai diễn viên chính.

Việc thay thế hình ảnh Trịnh Sảng bằng công nghệ AI được xem là một trường hợp đáng chú ý trong quá trình phát hành lại các tác phẩm cũ. Một số ý kiến xem đây là cách đưa những bộ phim từng chịu ảnh hưởng bởi vấn đề liên quan đến diễn viên trở lại với khán giả. Ngược lại, nhiều người đặt câu hỏi về tính nguyên bản của tác phẩm khi hình ảnh diễn viên bị can thiệp bằng công nghệ.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, phiên bản mới của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên cho thấy sức hút của bộ phim sau gần một thập kỷ. Câu chuyện giữa Tiêu Nại và Bối Vy Vy vẫn được quan tâm, lần này với một diện mạo hoàn toàn khác so với bản phim quen thuộc năm 2016.