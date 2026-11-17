Thấy con voi hung dữ lao về phía mình, người dân bỏ chạy trong hoảng sợ la hét

Vụ việc xảy ra vào tối ngày 13/11, tại tiểu khu Nam Hak, huyện Khiri Rat Nikhom, Thái Lan. Các nhân chứng cho biết con voi đã đuổi dân làng khỏi chiếc xe đang đậu, khiến họ tản ra nhiều hướng khác nhau. Sau đó, nó dùng vòi lật úp chiếc xe bán tải, trước khi giẫm tử vong bà Boonnom, 71 tuổi.

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