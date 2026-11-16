Chuyện thật như đùa: Gã đàn ông cướp BMW bất thành vì 'không biết lái xe số tự động'

Hai tên cướp đội mũ bảo hiểm đã bị camera giám sát ghi lại cảnh đi xe máy đến và tiếp cận người lái xe ô tô bên ngoài nhà anh ta. Đoạn clip ghi lại vụ cướp diễn ra gần giao lộ đường Cramer và José Ingenieros ở Quilmes, Argentina, vào ngày 11/11.
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Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

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