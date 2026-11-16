Va chạm giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe buýt khiến 6 người thiệt mạng, 16 người bị thương

Đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương sau khi hai xe buýt chở khách hành hương va chạm trực diện trên Quốc lộ Tarn Taran-Bathinda gần làng Naushehra Pannuan thuộc huyện Tarn Taran, bang Punjab, Ấn Độ, vào tối ngày 14/11.

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