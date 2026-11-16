Ngư dân 35 năm kinh nghiệm vô cùng hồi hộp khi bắt được con khổng lồ nặng 70kg trong đầm

Con cá nặng 70 kg do ngư dân chuyên nghiệp José Barros da Rocha Filho, 47 tuổi, bắt được vào tối ngày 10/11. Đây là một loài cá đặc trưng của vùng Amazon, nhưng được coi là loài xâm lấn ở lưu vực sông Parnaíba, thuộc Piauí, Brazil. Được biết đến với tên gọi pirarucu, loài cá này có thể dài hơn 2 mét và nặng hơn 100 kg .
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Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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