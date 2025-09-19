Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt

Sao quốc tế 19/09/2025 08:15

Sau khi nam diễn viên Vu Mông Lung qua đời vì ngã lầu, nhiều khán giả tìm xem lại các bộ phim, chương trình mà anh tham gia và phát hiện nam diễn viên từng xuất hiện chung với Trịnh Sảng. Vì cô cũng im hơi lặng tiếng suốt khoảng thời gian qua, khán giả bắt đầu bàn luận và bày tỏ lo lắng về tình trạng hiện tại của nữ diễn viên.

Mới đây, phía studio của Trịnh Sảng đăng tải hình ảnh mới nhất của cô, cho biết nữ diễn viên vẫn sống bình an. Trong một đoạn clip được studio chia sẻ, Trịnh Sảng đang cố gắng học tiếng Anh. Cô vừa viết vừa tập đọc.

Trong clip, ngôi sao Họa Bích mặc trang phục đời thường giản dị. Khuôn mặt của cô trở nên khác lạ với chiếc cằm nhọn, làm dấy lên tin đồn thẩm mỹ. Bên cạnh những bình luận hỏi thăm tình trạng sức khỏe, cũng có những ý kiến mỉa mai Trịnh Sảng đã sang nước ngoài định cư nhiều năm nhưng ngoại ngữ bập bẹ.

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt - Ảnh 1

Kể từ khi sang nước ngoài, Trịnh Sảng gần như rút lui khỏi mạng xã hội, rất hiếm khi chia sẻ đời sống cá nhân. Theo Sohu, khác với nhiều nghệ sĩ vướng scandal thường chọn cách phát triển sự nghiệp theo hướng mới, Trịnh Sảng dường như chỉ còn trông cậy vào những dự án phim ngắn do AI tái hiện hình ảnh quá khứ. Trước đó, studio còn lên tiếng khẳng định các đoạn phim ngắn này gần như tái hiện 100% cảnh quay của cô, đồng thời nhắc lại thời điểm Trịnh Sảng sụp đổ, từng có hàng trăm bạn bè trong và ngoài giới giải trí lo lắng.

Sau biến cố, Trịnh Sảng chọn sang nước ngoài sinh sống nhưng những khoản nợ vẫn chưa được giải quyết. Ê-kíp của cô từng khẳng định Trịnh Sảng cùng nhân viên luôn giữ liên lạc với một số chủ nợ, song chưa hề có thông tin cô đã hoàn tất thanh toán. Dẫu vậy, ở nơi ở mới, diễn viên được cho là sống khá hòa thuận với hàng xóm, thậm chí còn giúp họ nhận bưu kiện và hỗ trợ chuyển tiền.

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt - Ảnh 2

Trịnh Sảng được mệnh danh là nữ thần thanh xuân của làng giải trí Hoa ngữ. Cô từng là diễn viên trẻ tuổi nhất trong danh mục đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 25.

Năm 2017, cô cũng lọt vào danh sách Những gương mặt châu Á dưới 30 tuổi nổi bật do tạp chí Forbes Trung Quốc bình chọn. Tuy nhiên, từ tháng 1/2021, cô bị cấm sóng và tẩy chay tại Trung Quốc sau khi vướng ồn ào trốn thuế, nhờ người mang thai hộ và bỏ rơi con sơ sinh mới chào đời.

Hành vi của Trịnh Sảng khiến công chúng phẫn nộ. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng nữ diễn viên. Cô còn phải nộp phạt 299 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng) vì trốn thuế.

 

Bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ định cư từ năm 2021. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Suốt 3 năm qua, nữ diễn viên bị chủ nợ truy đuổi ráo riết. Những người này đe dọa, thậm chí còn thuê xã hội đen ở Mỹ tìm kiếm Trịnh Sảng đòi tiền khiến cô chịu áp lực lớn. Hiện, Trịnh Sảng được cho là mắc nợ hơn 200 triệu NDT (hơn 737 tỷ đồng). 

Giữa năm nay, Trịnh Sảng được tiết lộ đã phải hỏi mượn tiền của bạn trai cũ để xoay xở phần nào nợ nần. Nguyên nhân là căn biệt thự trị giá 150 triệu NDT (gần 553 tỷ đồng) của Trịnh Sảng rao bán gần 4 năm qua không có người mua. Nữ diễn viên đã 3 lần hạ giá, chấp nhận chịu lỗ nhưng vẫn không tìm được chủ mới.

Trịnh Sảng hiện định cư ở Mỹ. 4 năm qua, cô tha hương, không dám ló mặt trở về quê nhà Trung Quốc vì sợ bị đòi nợ nghìn tỷ và hầu tòa.

