Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch

22/12/2025 17:19

Gần đây, Vương Phi đưa con gái Lý Yên đi Nhật Bản du lịch, khi Tạ Đình Phong bận rộn chạy show ở Cáp Nhĩ Tân.

Mới đây, hai mẹ con Vương Phi được bắt gặp tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Niseko ở Nhật Bản, hôm 21/12. Họ đi nghỉ cùng gần 10 người bạn, trong đó có vợ chồng diễn viên Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ, Phùng Đức Luân.

Nguồn tin tiết lộ với Sohu, dù mặc đồ trượt tuyết, Vương Phi không tham gia trượt vì "chưa bao giờ giỏi thể thao". Chuyến này của cô chủ yếu để đi cùng bạn bè và con gái. Trong video được chia sẻ, Lý Yên ngồi cạnh mẹ và các bạn mẹ. Vết sẹo hở môi sau phẫu thuật không còn rõ, vì thế, cô cười tươi tắn, tự tin. Bên cạnh cô, mẹ giơ ngón tay chữ V, thể hiện sự vui vẻ.

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch - Ảnh 1

Lý Yên, 19 tuổi, hiện theo học tại một trường đại học ở Anh. Cô được cho tranh thủ đi chơi cùng mẹ sau khi trở về Trung Quốc nghỉ đông.

Nguồn tin cho hay Tạ Đình Phong không đồng hành cùng bạn gái trong chuyến trượt tuyết - dù anh rất thích môn thể thao này. Anh hiện có show tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Vương Phi (Faye Wong) sinh năm 1969, là diva có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng nhạc Hoa ngữ, sau thời kỳ của Đặng Lệ Quân. Cô là ca sĩ người Hoa đầu tiên lên bìa tạp chí Time, gắn với nhiều ca khúc như Eyes on me, No Regrets... Cô đóng phim Trùng Khánh sâm lâm, Nguyên Chấn Hiệp, 2046, Thiên hạ vô song...

Tạ Đình Phong bận chạy show, Vương Phi đưa con gái đi Nhật Bản du lịch - Ảnh 2

Những năm gần đây, Vương Phi sống kín tiếng. Album cuối cùng cô phát hành là Love, năm 2003. Năm 2010, cô từng tổ chức tour diễn kéo dài hai năm, thu về 136 triệu HKD. Năm 2016, khi tổ chức tour nhạc, cô bị chê hát không còn hay như trước.

Về đời tư, Vương Phi trải qua hai cuộc hôn nhân với nhạc sĩ Đậu Duy và tài tử Lý Á Bằng, có hai con gái. Năm 2013, Vương Phi - Lý Á Bằng ly hôn. Sau đó, ca sĩ nối lại mối duyên với Tạ Đình Phong. Kể từ lần tái hợp năm 2014, Vương Phi và Tạ Đình Phong giữ quan hệ ổn định, bất chấp những tin đồn ồn ào. Hai người nhiều lần cùng nhau du lịch nước ngoài, chung sống ở Bắc Kinh, Hong Kong...

Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua?

Mới đây, "cánh săn ảnh" ghi lại khoảnh khắc Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi nắm tay nhau, cười đùa rạng rỡ.

Vương Phi

