Bông tai hình giọt nước diva Vương Phi đeo trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Vương Phi xuất hiện trong chương trình Gala Tết Nguyên Đán của CCTV, hát bài Khoảnh khắc chúng ta đã trải qua. Cô mặc đồ thanh lịch, kín đáo, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng thu hút sự chú ý với đôi bông tai hình giọt nước cỡ đại. Bông tai được làm từ acrylic, nặng 36 gram mỗi chiếc và có thiết kế kẹp (không phải dạng chốt), phù hợp với những người không xỏ lỗ tai. Dưới ánh đèn sân khấu, chúng phản chiếu ánh sáng xanh nhạt, khiến khán giả hài hước so sánh với "viên gel giặt tẩy".

Ngay sau đêm diễn, nhiều khán giả truy tìm nguồn gốc, phát hiện đôi bông tai hình giọt nước của cô đến từ một thương hiệu nhỏ của Đan Mạch, có giá khoảng 2.000 NDT (khoảng 7,5 triệu đồng) trên một nền tảng thương mại điện tử. Lượng tìm kiếm sản phẩm tăng vọt 500% sau Gala Tết Nguyên đán. Trên website chính thức, thương hiệu cũng giới thiệu đây là "kiểu của Vương Phi", và hiện sản phẩm đã trong tình trạng cháy hàng. Nhiều người bông đùa rằng các tiểu thương Nghĩa Ô nên làm việc tăng ca trong dịp Tết Nguyên đán để sản xuất những mẫu thay thế với giá cả phải chăng hơn.

Năm ngoái, Vương Phi đã làm mưa làm gió với kiểu khuyên tai "bánh phồng tôm chiên giòn". Lượng tìm kiếm sản phẩm, các phiên bản nhái trên Taobao đã tăng vọt 180% chỉ trong một tuần. Hầu hết ý kiến nói đôi bông tai hoàn toàn phù hợp với khí chất lạnh lùng và xa cách của Vương Phi: "Trên người khác, chúng trông như đạo cụ, nhưng trên người cô ấy, chúng là những tác phẩm nghệ thuật".

Bên cạnh việc gây chú ý với đôi bông tai đặc biệt, Vương Phi cũng để lại dấu ấn diva với ca khúc chào năm mới. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước giọng hát và phong thái trình diễn của cô. Nhà phê bình âm nhạc Lưu Thủy Kỷ nhận xét màn trình diễn của diva trên sân khấu Gala Tết Nguyên Đán "rất đặc sắc và mang đậm dấu ấn cá nhân". Theo ông, nếu cảm xúc trong phiên bản gốc thiên về việc nỗ lực tìm kiếm những câu trả lời rõ ràng, thì cách thể hiện của Vương Phi lại mở ra chiều sâu suy ngẫm hơn.

Vương Phi là một trong những ca sĩ có ảnh hưởng lớn của làng nhạc Hoa ngữ đương đại. Sinh năm 1969 tại Bắc Kinh, cô sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Cuối thập niên 1980, cô chuyển đến Hong Kong để phát triển sự nghiệp ca hát. Thời kỳ đầu, giọng hát trong trẻo và phong cách trình diễn khác biệt giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng.

Trong thập niên 1990, cô trở thành một trong những biểu tượng của làn sóng Cantopop và Mandopop. Nhiều album của cô đạt doanh số cao, đồng thời nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình. Giới chuyên môn nhận định Vương Phi góp phần định hình phong cách pop alternative tại châu Á. Không chỉ ca hát, cô còn tham gia điện ảnh và để lại dấu ấn ở một số bộ phim nghệ thuật. Hình ảnh lạnh lùng, kín tiếng của cô tạo nên sức hút riêng trong làng giải trí. Truyền thông thường gọi cô là "thiên hậu" của nhạc Hoa ngữ nhờ vị thế đặc biệt trên thị trường. Các ca khúc của cô thường mang màu sắc tự sự, khai thác cảm xúc nội tâm và không khí mơ hồ.