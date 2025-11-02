Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua?

Sao quốc tế 02/11/2025 16:15

Mới đây, 'cánh săn ảnh' ghi lại khoảnh khắc Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi nắm tay nhau, cười đùa rạng rỡ.

Vào ngày 30/10, cánh săn ảnh Trung Quốc đã quay được khoảnh khắc Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng dắt chó đi dạo sau khi ăn tối. Hai người đan chặt tay nhau khi rời nhà hàng.

Suốt thời gian đi bộ về nhà, Đậu Tĩnh Đồng và Tống Nghiên Phi không giây nào buông tay nhau ra. Hình ảnh tình tứ này của cặp sao nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước cử chỉ công khai giữa Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng.

 

Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua? - Ảnh 1Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua? - Ảnh 2

Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng quen biết nhau sau khi đóng vai chính trong bộ phim Cách Sinh Tồn Của Cô Ấy (2023). Sau khi hoàn thành tác phẩm, cả hai xuất hiện bên nhau như hình với bóng. Tháng 11/2024, "team qua đường" bắt gặp họ nắm tay nhau đi dạo phố tại Singapore. Đầu năm 2025, Đậu Tĩnh Đồng chia sẻ bức ảnh chụp 2 con búp bê có tóc tết 2 bên. Trong bộ hình đăng sau đó ít ngày, Tống Nghiên Phi được phát hiện mặc trang phục có họa tiết tương tự như con búp bê.

Đến tháng 7/2025, trong sự kiện quảng bá phim, cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu với trang phục đen, thường xuyên giao tiếp bằng mắt với đối phương. Nguồn tin trong showbiz khẳng định Tống Nghiên Phi và Đậu Tĩnh Đồng đã hẹn hò và chung sống với nhau 2 năm. Tuy nhiên, họ vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ với công chúng.

 

Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua? - Ảnh 3

Đậu Tĩnh Đồng sinh năm 1997, là con của Thiên hậu Vương Phi và người chồng đầu tiên Đậu Duy. Năm 2011, Đậu Tĩnh Đồng vào showbiz với vai trò ca sĩ. Cô cũng tham gia diễn xuất trong một số dự án phim. Trước Tống Nghiên Phi, Đậu Tĩnh Đồng từng vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới với đại hoa đán Châu Tấn.

 

Tống Nghiên Phi sinh năm 1995, từng là thực tập sinh ở công ty giải trí Hàn Quốc JYP Entertainment. Đáng tiếc, sau 3 năm nỗ lực tập luyện, Tống Nghiên Phi phải từ bỏ việc trở thành idol vì gặp chấn thương chân nghiêm trọng. Theo tờ Sina, cô là thành viên hụt của nhóm nhạc nữ TWICE.

Sau khi về nước, Tống Nghiên Phi bước chân vào lĩnh vực diễn xuất, ghi dấu ấn với khán giả qua các phim Cẩm Y Dạ Hành, Đáng Tiếc Không Phải Là Anh, Luyến Ái Tiên Sinh, Bước Vào Thế Giới Của Anh, 10 Năm 3 Tháng 30 Ngày... Ngoài ra, Tống Nghiên Phi còn được gọi là "HyunA phiên bản Trung" vì có vẻ ngoài na ná nữ ca sĩ Hàn Quốc. Năm 2025, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng.

Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua? - Ảnh 4

Về đời tư, Tống Nghiên Phi từng bí mật hẹn hò nam diễn viên Trương Nhất Sơn trong 3 năm. Mối quan hệ yêu đương của họ kín đáo đến mức công chúng chỉ biết đến khi paparazzi tung ảnh tài tử Lộc Đỉnh Ký vào khách sạn với 1 phụ nữ lạ mặt, "cắm sừng" Tống Nghiên Phi. Sau đó, Tống Nghiên Phi thông báo chia tay Trương Nhất Sơn.

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi

Mới đây, con gái của Vương Phi là Đậu Tĩnh Đồng tổ chức đêm nhạc ở Hong Kong. Tạ Đình Phong đã gửi hoa để chúc mừng và ủng hộ con riêng của bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi

Tạ Đình Phong đã gửi hoa chúc mừng đêm nhạc cho con gái của Vương Phi

Vương Phi gây xôn xao với vẻ ngoài hốc hác, đeo 'kỷ vật tình yêu' với Tạ Đình Phong?

Vương Phi gây xôn xao với vẻ ngoài hốc hác, đeo 'kỷ vật tình yêu' với Tạ Đình Phong?

Bắt gặp Vương Phi và Tạ Đình Phong du lịch Nhật Bản, thái độ của cả hai gây chú ý

Bắt gặp Vương Phi và Tạ Đình Phong du lịch Nhật Bản, thái độ của cả hai gây chú ý

Tạ Đình Phong và Vương Phi chuyển nhượng khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng cho các con

Tạ Đình Phong và Vương Phi chuyển nhượng khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng cho các con

Tạ Đình Phong gây chú ý khi có nhiều hành động thể hiện tình yêu với Vương Phi

Tạ Đình Phong gây chú ý khi có nhiều hành động thể hiện tình yêu với Vương Phi

Tạ Đình Phong và bạn gái Vương Phi thể hiện tình cảm bằng cái nắm tay rất chặt trên phố

Tạ Đình Phong và bạn gái Vương Phi thể hiện tình cảm bằng cái nắm tay rất chặt trên phố

TIN MỚI NHẤT

4 trường hợp cần thận trọng khi uống nước lá tía tô nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng

4 trường hợp cần thận trọng khi uống nước lá tía tô nếu không muốn sức khỏe bị ảnh hưởng

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Thông tin mới về vụ án mạng rúng động ở Đắk Lắk: Hé lộ tính cách của nghi phạm và mối quan hệ với bà con hàng xóm

Thông tin mới về vụ án mạng rúng động ở Đắk Lắk: Hé lộ tính cách của nghi phạm và mối quan hệ với bà con hàng xóm

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua?

Con gái Vương Phi hẹn hò người yêu đồng giới, đã bí mật chung sống 2 năm qua?

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 3/11/2025, 3 con giáp nhìn lên thấy quý nhân, nhìn xuống thấy tiền tài, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục, giàu sang sung sướng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 3/11/2025, 3 con giáp nhìn lên thấy quý nhân, nhìn xuống thấy tiền tài, sự nghiệp thăng tiến ngoạn mục, giàu sang sung sướng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà

Sống trong thùng rác để tiết kiệm tiền mua nhà

Thế giới 3 giờ 16 phút trước
Người phụ nữ 76 tuổi lần đầu mặc váy cưới sau khi gặp bạn đời 81 tuổi qua mạng

Người phụ nữ 76 tuổi lần đầu mặc váy cưới sau khi gặp bạn đời 81 tuổi qua mạng

Thế giới 3 giờ 18 phút trước
Lũ lụt miền Trung vẫn phức tạp, biển Đông sắp đón bão số 13

Lũ lụt miền Trung vẫn phức tạp, biển Đông sắp đón bão số 13

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Đời sống 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 2/11/2025: Biến động khó đoán, người mua vàng nhẫn sau một tuần lỗ gần 7 triệu

Tử vi tuần mới từ 3/11 đến 9/11, 3 con giáp này số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung Tài nở Lộc, giàu sang bất ngờ ập đến

Tử vi tuần mới từ 3/11 đến 9/11, 3 con giáp này số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung Tài nở Lộc, giàu sang bất ngờ ập đến

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

Phát hiện 2 cha con tử vong ở Đắk Lắk, nghi phạm là con trai thiệt mạng cách hiện trường khoảng 400 mét

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Phim của Tống Thiến và Đinh Vũ Hề từ "nhiệt bùng nổ" đến "tụt dốc không phanh"

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

Vì sao Dương Tử được cho đang "học tập" Triệu Lệ Dĩnh để chuyển hướng sự nghiệp?

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết giữ dáng nhờ làm việc nhà thường xuyên

Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Vương Gia Vệ lộ ghi âm 'bí mật động trời': Phát ngôn nhạy cảm, quấy rối nhiều sao nữ nổi tiếng Cbiz

Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư

Hậu lùm xùm đời tư, Ngu Thư Hân bị tố cố tình 'sao chép' Triệu Lộ Tư