3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/2/2026

Tâm linh - Tử vi 20/02/2026 09:30

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ có những biến chuyển tích cực. Bạn có nhiều khoản thu từ công việc chính thức đến nghề tay trái của mình. Điều này giúp cho bản mệnh không cần quá lo lắng về tài chính. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà vung tay quá trán vì không biết được sẽ có những sự việc nào xảy đến và bạn cần có dự phòng cho những tình huống ấy.

Đường tình duyên của con giáp may mắn này có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt là với nữ mệnh còn độc thân. Bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể thử dành thời gian để trò chuyện, giúp đôi bên thêm hiểu về nhau. Người đó hứa hẹn có thể là nửa kia mà bạn chờ đợi đã lâu.

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/2/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ được sao Thiên Đức soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Bạn sẽ có quý nhân phù trợ nên Thân sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện những ước mơ đã ấp ủ từ rất lâu khiến ai cũng phải ghen tị.

Vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Dù cho đôi lứa yêu nhau có hay giận hờn vô cớ nhưng không vì thế mà tình cảm phai nhạt đi vì ở các cặp đôi luôn suy nghĩ cho đối phương và trân trọng lẫn nhau.

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/2/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ ngập tràn tin vui, quý nhân thường giới thiệu cho bạn nhiều đối tác, khách hàng triển vọng. Khi gặp được người phù hợp, bạn có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng để đôi bên có thể cùng hợp tác và phát triển nhanh hơn. Người làm ăn buôn bán luôn chăm chỉ, cần mẫn với công việc ắt cũng sẽ thu được một khoản kha khá. 

Bạn có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời, tuy nhiên mối quan hệ gắn kết và bền vững nhất chỉ có thể là gia đình. Sau nhiều năm làm việc vất vả, bạn hãy dừng chân lại đôi chút, trở về với gia đình, bạn bè cùng những chuyến đi xa vui vẻ bên nhau.

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/2/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Vận đỏ như son kể từ ngày 19/2/2026, 3 con giáp đổi đời dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

Vận đỏ như son kể từ ngày 19/2/2026, 3 con giáp đổi đời dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già

3 con giáp đổi đời dễ dàng như trở bàn tay, tiền tài ùa tới, ngồi không lộc cũng đến, phú quý theo tới già.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/2/2026

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 20/2/2026

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/2/2026: Tiếp tục đà tăng, vàng miếng SJC tăng thêm 300.000 đồng/lượng

Đời sống 42 phút trước
Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bông tai hình giọt nước diva Vương Phi đeo trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Bông tai hình giọt nước diva Vương Phi đeo trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/2/2026, 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/2/2026, 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Bảy 21/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Bảy 21/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Ngày đại cát hiếm gặp để khai trương, mở hàng sau Tết Bính Ngọ 2026

Ngày đại cát hiếm gặp để khai trương, mở hàng sau Tết Bính Ngọ 2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Thu hồi hàng loạt sữa rửa mặt Thái Lan, Hàn Quốc chứa thành phần không công bố

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

NÓNG: Điểm tên 131 mỹ phẩm chăm sóc da bị thu hồi trên toàn quốc

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 16h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp vận may kéo đến, sự nghiệp suôn sẻ, tiền tài dư dả, phú quý đầy nhà

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/2/2026, 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 20/2/2026, 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Bảy 21/2/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Bảy 21/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Bảy 21/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 20/2/2026 (Mùng 4 Tết), 3 con giáp đón trọn Lộc Trời, vận khí tăng cao, MAY MẮN VÔ TẬN, có của ăn của để