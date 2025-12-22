Từng được kì vọng trong năm 2025, Thành Nghị đang dần đánh mất vị thế

Sao quốc tế 22/12/2025 16:21

Hai tác phẩm đầu năm là 'Phó sơn hải' và 'Thiên địa kiếm tâm' đều được đầu tư mạnh về kinh phí, quy tụ ê-kíp lớn và quảng bá rầm rộ. Dẫu vậy, phản hồi từ khán giả lại khá lạnh nhạt.

"Thiên địa kiếm tâm" do Thành Nghị đóng chính đã nhận điểm Douban thấp, cho thấy chất lượng phim không thuyết phục được người xem. Đáng chú ý, càng về nửa sau, đất diễn của Thành Nghị càng bị thu hẹp, từ vị trí nam chính trở nên mờ nhạt, làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ.

"Trường an 24 kế" - dự án thứ ba của Thành Nghị trong năm được xem là “quân bài cuối” để cứu vãn phong độ. Phim thuộc thể loại cổ trang, quyền mưu, khai thác đề tài phá án, trả thù và đấu trí chính trị, phát sóng trên nền tảng Youku. Tuy nhiên, thành tích thực tế của bộ phim chỉ dừng ở mức trung bình, với lượng xem khoảng 18 triệu lượt mỗi tập, thấp hơn kỳ vọng dành cho một dự án được xếp vào hàng bom tấn. Hiện, tính tới chiều 21.12, phim đạt hơn 10.000 điểm nhiệt trên Youku nhưng thành tích này cũng không khiến khán giả có cái nhìn tích cực hơn về dự án.

Từng được kì vọng trong năm 2025, Thành Nghị đang dần đánh mất vị thế - Ảnh 1

Không chỉ dừng ở con số, "Trường an 24 kế" còn vấp phải nhiều chỉ trích về mặt chi tiết và logic kịch bản. Một trong những “sạn” gây tranh cãi là việc vị trí vết thương của nhân vật Tạ Hoài An do Thành Nghị thủ vai thay đổi bất hợp lý giữa các cảnh quay. Những lỗi tưởng chừng cơ bản này khiến khán giả thất vọng, nhất là với một bộ phim có mức đầu tư lớn.

Về diễn xuất, Thành Nghị tiếp tục đối mặt với nhận xét quen thuộc: biểu cảm thiếu biến hóa, lối thể hiện một màu và khả năng đọc thoại chưa thuyết phục. Nhân vật Tạ Hoài An là một mưu sĩ mang mối thù diệt tộc, đòi hỏi nội tâm phức tạp và khí chất sắc sảo, nhưng Thành Nghị bị cho là chưa truyền tải được chiều sâu cần thiết. Giọng nói thiếu lực, biểu cảm gượng gạo trong một số phân đoạn cao trào khiến nhân vật trung tâm chưa đủ sức nặng giữa một kịch bản nhiều tầng mưu kế.

Từng được kì vọng trong năm 2025, Thành Nghị đang dần đánh mất vị thế - Ảnh 2

Thực tế, trước chuỗi thất bại năm 2025, Thành Nghị đã có nhiều dự án không tạo được tiếng vang trong suốt 5 năm qua như "Trương An Nặc"", Dữ quân ca" hay "Gió nam hiểu lòng tôi". Việc liên tiếp đảm nhận vai chính trong các dự án lớn nhưng không đạt hiệu quả khiến nam diễn viên đối diện nguy cơ bị “đóng khung” hình ảnh và giảm sức hút trên thị trường phim truyền hình Hoa ngữ.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng Thành Nghị vẫn sở hữu nền tảng hình ảnh tốt và lượng người hâm mộ ổn định. Vấn đề nằm ở kịch bản, nhịp độ sản xuất dày đặc và việc thiếu thời gian đào sâu vai diễn. Nếu không có sự điều chỉnh trong lựa chọn dự án và nâng cấp kỹ năng diễn xuất, những lần “trượt dài” liên tiếp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế nam chính của anh trong tương lai.

