Sáng 17/11, ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An - cho biết sau 10 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích nam sinh T.Q.T. (13 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ phường Thành Vinh, Nghệ An).

Theo thông tin từ VOV, sáng 17/11, ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An - cho biết sau 10 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích nam sinh T.Q.T. (13 tuổi, học sinh lớp 8, ngụ phường Thành Vinh, Nghệ An).

Trước đó, chiều 8/11, T. cùng nhóm 5 người bạn xuống khu vực bãi biển Cửa Lò vui chơi, tắm biển. Thời điểm này, thời tiết bất lợi, biển động mạnh, sóng lớn.

Đang tìm kiếm hai nam sinh lớp 10 mất tích sau khi rủ nhau tắm sông Mã

Trong lúc tắm, nam sinh không may bị sóng cuốn ra xa và mất tích.

Sóng to, gió lớn khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Trên bờ, nhiều người túc trực cầu nguyện một phép màu đến với nam sinh - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi nhận tin báo, gia đình cùng lực lượng cứu hộ và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc bãi biển, huy động phương tiện tìm kiếm xuyên đêm.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi, biển động và phạm vi tìm kiếm rộng khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Những ngày qua, nhiều đội cứu hộ từ các tỉnh, thành đã về Nghệ An hỗ trợ gia đình tìm kiếm nạn nhân. Phạm vi tìm kiếm liên tục được mở rộng, không chỉ dọc bờ biển Cửa Lò mà còn ra khu vực đảo Ngư, đảo Mắt, vùng biển Cửa Hội và kéo dài sang vùng biển Xuân Thành, tỉnh Hà Tĩnh.

Các lực lượng phối hợp với gia đình rà soát nhiều khu vực ven biển, huy động phương tiện tìm kiếm với hy vọng sớm tìm thấy tung tích nam sinh.

Tuy nhiên, đến sáng 17/11, việc tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả.

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