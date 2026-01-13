Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Một số người dùng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình trao đổi với bộ phận chăm sóc khách hàng của nền tảng, trong đó vô tình hé lộ nội dung lệnh cấm. Theo văn bản mang số hiệu năm 2021, Quảng điện nêu rõ Trịnh Sảng có hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghiêm trọng, yêu cầu tất cả đơn vị phát thanh - truyền hình, nền tảng trực tuyến không được mời cô tham gia sản xuất chương trình, đồng thời dừng phát sóng mọi tác phẩm có sự góp mặt của nữ diễn viên.

Mới đây, tài khoản cá nhân mới mở của Trịnh Sảng nhanh chóng bị nền tảng khóa. Theo tiết lộ từ cư dân mạng, nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt đơn khiếu nại, kèm theo đó là bằng chứng quan trọng: văn bản phong sát chính thức của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc (Quảng điện) ban hành từ năm 2021.

Theo các nguồn tin cũ được nhắc lại, Quảng điện không chỉ ban hành một thông báo duy nhất liên quan đến Trịnh Sảng. Bên cạnh vụ mang thai hộ và trốn thuế từng gây chấn động, cô còn bị điều tra về hợp đồng âm dương, thù lao bất thường và nhiều hành vi vi phạm quy định ngành. Nếu liệt kê đầy đủ, mỗi sai phạm đều đủ để trở thành một cuộc điều tra độc lập kéo dài.

Trong thời gian bê bối bùng nổ, hình ảnh khiến công chúng phẫn nộ nhất chính là thái độ của Trịnh Sảng trước vấn đề sinh mệnh. Các đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy cô từng cho rằng con gái "không may mắn", tìm cách từ bỏ, thậm chí buông lời thô tục khi biết không thể phá bỏ thai ở tháng thứ bảy. Với nhiều người, đây chính là ranh giới không thể chấp nhận, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn về mặt đạo đức của một nghệ sĩ từng được hàng triệu khán giả yêu mến.

Sau khi bị phong sát, rời khỏi ánh hào quang, bản chất của Trịnh Sảng tiếp tục gây tranh cãi. Cuộc chiến giành quyền nuôi con bị cho là xuất phát từ động cơ tài chính hơn là tình mẫu tử. Trong thời gian cô trực tiếp chăm sóc, đã xảy ra những sự việc khiến dư luận phẫn nộ như con trai nghi bị bỏng thuốc lá, con gái phải khâu tay vì tai nạn kính vỡ.

Song song đó, Trịnh Sảng cũng bộc lộ sự ám ảnh với tiền bạc. Trong những năm ở Mỹ, cô thường xuyên than nghèo nhưng vẫn tìm mọi cách quay lại thị trường Trung Quốc để kiếm tiền: mở tài khoản studio bán hàng, dựng short drama dựa trên đời tư, rồi tiếp tục lập tài khoản mới khi nền tảng chuẩn bị triển khai tính năng đọc trả phí. Việc cô đăng ảnh thú cưng, úp mở chuyện "sẽ đăng ảnh cá nhân sau" càng khiến dư luận cho rằng đây chỉ là bước đệm cho mục tiêu thương mại.

Đến thời điểm hiện tại, lệnh phong sát của Quảng điện vẫn còn nguyên hiệu lực. Việc các nền tảng mạnh tay khóa tài khoản cho thấy cánh cửa quay lại ngành phim ảnh của Trịnh Sảng gần như đã khép chặt.