Lưu Diệc Phi gây chú ý với ảnh mặt mộc ở tuổi 39, nhan sắc đời thường trở thành tâm điểm

Điểm khiến loạt hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm là diện mạo tự nhiên của Lưu Diệc Phi. Trong nhiều khung hình, cô để tóc buông xõa, diện trang phục đơn giản và không sử dụng lớp trang điểm đậm. Thay vì vẻ ngoài được chăm chút kỹ lưỡng thường thấy tại các sự kiện, nữ diễn viên xuất hiện với phong thái thoải mái, gần gũi.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), những bức ảnh được chụp tại khách sạn nơi Lưu Diệc Phi lưu trú. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn nhận được món quà chào đón đặc biệt là tấm thiệp in lại 7 tạo hình thảm đỏ từng gắn liền với cô. Người đẹp tỏ ra thích thú, chụp ảnh cùng món quà và đăng tải lên trang Instagram cá nhân.

Sau khi được chia sẻ, loạt ảnh nhận về nhiều phản hồi từ người hâm mộ. Không ít khán giả dành lời khen cho diện mạo tự nhiên, làn da và thần thái của nữ diễn viên. Một số ý kiến cho rằng những khoảnh khắc đời thường giúp công chúng nhìn thấy một hình ảnh khác của Lưu Diệc Phi, không bị giới hạn trong những bộ ảnh thời trang hay tạo hình thảm đỏ.

Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi hiện 39 tuổi và là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được đông đảo khán giả biết đến qua các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Mộng Hoa Lục và Câu Chuyện Hoa Hồng. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên thường xuyên được nhắc đến nhờ nhan sắc thanh tú cùng phong cách thanh lịch.

Đây không phải lần đầu Lưu Diệc Phi chia sẻ những khoảnh khắc không trang điểm. Trước đó, người đẹp từng đăng tải hình ảnh uống cà phê, đi chơi và tận hưởng cuộc sống thường ngày với diện mạo giản dị. Cô không ngần ngại xuất hiện trước công chúng khi không có sự hỗ trợ của lớp trang điểm hay những bộ trang phục được chuẩn bị cầu kỳ.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn duy trì sức hút đáng kể mỗi khi cập nhật hình ảnh cá nhân. Loạt ảnh tại Abu Dhabi lần này một lần nữa cho thấy sự khác biệt giữa hình ảnh đời thường và diện mạo lộng lẫy của nữ diễn viên trên thảm đỏ. Thay vì những tạo hình xa hoa, chính sự tự nhiên và thoải mái của người đẹp mới là điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm.