Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh 'đụng hàng' váy cưới, thần thái đối lập trên thảm đỏ

Tuy nhiên, đây không phải trường hợp đụng hàng hoàn toàn. Hai thiết kế có sự khác biệt rõ rệt về chất liệu, phom dáng và cách trang trí, qua đó thể hiện hai hướng thẩm mỹ riêng biệt.

Tối 1/11, thảm đỏ đêm hội thường niên của tạp chí W phiên bản Trung Quốc thu hút sự chú ý khi Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh cùng lựa chọn trang phục mang cảm hứng váy cưới trắng, kết hợp khăn voan đội đầu. Sự trùng hợp về ý tưởng tạo hình nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, đưa từ khóa liên quan đến hai nữ nghệ sĩ lên top tìm kiếm Weibo.

Lưu Diệc Phi lựa chọn thiết kế haute couture bằng satin với phom váy dài, phần tà buông rủ như áo choàng. Chất liệu có độ bóng nhẹ tạo hiệu ứng mềm mại, tôn lên vẻ sang trọng và thanh lịch. Nữ diễn viên kết hợp trang phục với khăn voan đính tua rua ngọc trai, găng tay trắng cổ điển và một cành hoa rum cầm tay.

Không sử dụng quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, tạo hình của Lưu Diệc Phi tập trung vào đường nét trang phục và thần thái người mặc. Hình ảnh của cô gợi liên tưởng đến vẻ đẹp tiểu thư cổ điển, đặc biệt là nhân vật Bạch Tú Châu trong phim Kim phấn thế gia. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên mang phong thái đoan trang, quý phái như bước ra từ những thước phim xưa.

Trong khi đó, Lưu Tá Ninh mang đến diện mạo trẻ trung và bay bổng hơn với thiết kế váy cúp ngực bằng voan, điểm xuyết lông vũ và ngọc trai. Chiếc khăn voan dài có phần đuôi xòe rộng tạo hiệu ứng bồng bềnh mỗi khi cô di chuyển. Tổng thể trang phục gợi hình ảnh nữ thần trong thần thoại Hy Lạp, vừa lãng mạn vừa phóng khoáng.

Nếu Lưu Diệc Phi ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp trầm tĩnh, thanh lịch thì Lưu Tá Ninh lại nổi bật với nét rạng rỡ, giàu sức sống. Hai cách thể hiện khác nhau khiến màn xuất hiện của họ trở thành điểm nhấn thời trang tại sự kiện.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng không cần đặt hai nữ nghệ sĩ lên bàn cân so sánh. Dù cùng lựa chọn chủ đề váy cưới trắng, mỗi người vẫn thể hiện được cá tính riêng. Sự khác biệt trong cách phối đồ, lựa chọn chất liệu và thần thái đã giúp cả Lưu Diệc Phi lẫn Lưu Tá Ninh tạo nên dấu ấn riêng trên thảm đỏ.