Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả

Sao quốc tế 02/11/2026 13:30

Tại Hội nghị Thị giới Weibo tối 31/10, nghệ sĩ Lục Tiểu Linh Đồng thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong trang phục đỏ và tái hiện những động tác quen thuộc của Tôn Ngộ Không. Từ màn múa Kim Cô Bổng, động tác gãi má đến ánh mắt tinh nghịch, nam diễn viên đưa khán giả trở lại với hình ảnh nhân vật trong bộ phim truyền hình Tây du ký do đạo diễn Dương Khiết thực hiện.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 1/11, câu thoại “Lão Tôn đến đây” do ông thể hiện tại sự kiện nhanh chóng khơi gợi ký ức của nhiều người. Với những khán giả từng lớn lên cùng bộ phim, đây là hình ảnh gắn liền với tuổi thơ. Trong khi đó, các thế hệ trẻ vẫn tiếp tục tiếp cận tác phẩm thông qua những lần phát lại và các nền tảng trực tuyến.

Ra mắt từ nhiều thập kỷ trước, Tây du ký vẫn giữ được sức hút nhờ cách xây dựng nhân vật giàu bản sắc. Tôn Ngộ Không qua diễn xuất của Lục Tiểu Linh Đồng không chỉ nổi bật bởi những màn võ thuật mà còn bởi hệ thống biểu cảm và cử chỉ được thể hiện tỉ mỉ. Những chi tiết như ánh mắt, động tác gãi má hay cách sử dụng Kim Cô Bổng đã trở thành dấu hiệu nhận diện riêng của nhân vật.

Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả - Ảnh 1

Tại sự kiện, Lục Tiểu Linh Đồng còn có màn giao lưu với diễn viên trẻ Trần Thiếu Hy. Khi thử thực hiện động tác múa Kim Cô Bổng trước thần tượng, nam diễn viên trẻ lúng túng và làm rơi đạo cụ, tạo nên tình huống hài hước. Lục Tiểu Linh Đồng sau đó trực tiếp hướng dẫn đàn em cách cầm gậy, kết hợp ánh mắt và động tác. Ông cũng dành lời động viên, đồng thời đề cập khả năng trao cho Trần Thiếu Hy một vai diễn trong dự án mới.

Ở tuổi 67, Lục Tiểu Linh Đồng vẫn gắn bó với hình tượng Tôn Ngộ Không đã làm nên tên tuổi. Màn xuất hiện lần này không đơn thuần là dịp tái hiện một vai diễn kinh điển, mà còn cho thấy sức sống lâu dài của tác phẩm truyền hình từng gắn bó với nhiều gia đình.

Lục Tiểu Linh Đồng tái hiện Tôn Ngộ Không, gợi ký ức nhiều thế hệ khán giả - Ảnh 2

Trong bối cảnh thị trường giải trí liên tục thay đổi, sự đón nhận dành cho Lục Tiểu Linh Đồng cho thấy những giá trị kinh điển vẫn có chỗ đứng riêng. Một nhân vật được xây dựng đủ sâu sắc, cùng diễn xuất giàu dấu ấn, có thể vượt qua giới hạn thời gian và trở thành ký ức văn hóa chung của nhiều thế hệ khán giả.

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Mới đây, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, người nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký bản truyền hình năm 1986, đã chia sẻ quan điểm về trào lưu ghép đôi nhân vật Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc của Hồng lâu mộng do cư dân mạng sáng tạo.

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