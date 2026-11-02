Bé gái 3 tuổi tử vong do uống nhầm thuốc diệt chuột

Đời sống 02/11/2026 12:56

Sáng 2/11, lãnh đạo UBND xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận, một bé gái 3 tuổi trên địa bàn vừa tử vong sau khi uống nhầm thuốc diệt chuột.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 8h ngày 1/11, bé Đ.T.B.N (3 tuổi, trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) đi chơi trong khu vực xóm thì nhặt được một lọ thuốc diệt chuột. Do lọ thuốc có hình dáng giống chai siro, cháu bé cầm lên uống. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu tại Hà Nội.

Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, cháu bé không qua khỏi. Sáng 2/11, gia đình đưa thi thể cháu về quê để tổ chức an táng.

Được biết, gia đình cháu N. có 4 người con, cháu là con gái thứ ba.

Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.

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Người thân, người dân địa phương tiễn đưa bé gái về nơi an nghỉ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, thuốc diệt chuột thường có màu sắc bắt mắt, dễ khiến trẻ nhỏ nhầm lẫn với kẹo hoặc nước ngọt. Để tránh những tai nạn tương tự, bác sĩ khuyến cáo cất giữ thuốc ở nơi an toàn, xa tầm tay trẻ em; không sử dụng dụng cụ đựng thức ăn, đồ uống để chứa hóa chất; không để thực phẩm và hóa chất gần nhau để tránh nhầm lẫn.

Nếu trẻ lỡ ăn hoặc uống nhầm thuốc diệt chuột, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

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