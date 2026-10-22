Lưu Thi Thi thử sức với vai diễn mới, được kỳ vọng nối bước Lưu Diệc Phi trên màn ảnh

Sau khi kết hôn với Ngô Kỳ Long, nữ diễn viên giảm bớt hoạt động trong giai đoạn 2020-2022 để dành thời gian cho gia đình. Năm 2023, cô trở lại với Nhất niệm quan sơn, đóng cùng Lưu Vũ Ninh và nhận được sự chú ý. Tuy nhiên, hai phim cổ trang Chưởng tâm và Hoài thủy trúc đình ra mắt sau đó chưa tạo được sức lan tỏa như kỳ vọng.

Gia nhập làng giải trí từ năm 2004, Lưu Thi Thi được khán giả biết đến qua Tiên kiếm kỳ hiệp 3 và Bộ bộ kinh tâm. Cô cũng thuộc nhóm nữ diễn viên nổi bật sinh năm 1985 của màn ảnh Hoa ngữ, cùng Lưu Diệc Phi, Dương Mịch và Đường Yên.

Hiện tại, Lưu Thi Thi góp mặt trong Túy mộng, vào vai Thẩm Lạc Thủy, một nữ phóng viên điều tra trở về quê nhà sau nhiều năm làm việc xa xứ. Nhân vật bị cuốn vào vụ án xảy ra 16 năm trước cùng hàng loạt vụ án mạng liên tiếp.

Tạo hình tóc ngắn mang đến diện mạo khác lạ cho nữ diễn viên, khác hẳn hình ảnh thanh lịch thường thấy trong các bộ phim cổ trang. Một số khán giả nhận xét cô có tiến bộ trong cách sử dụng ánh mắt và biểu cảm khi thoại. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Lưu Thi Thi chưa thực sự thuyết phục ở những phân đoạn đòi hỏi cảm xúc mạnh, nhất là khi thể hiện một nữ phóng viên giàu cá tính.

Sau Túy mộng, nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi những dự án có màu sắc mới. Cô vừa hoàn thành bộ phim bối cảnh thời Dân quốc Thiên lý giang sơn đồ, hợp tác với Trương Nhược Quân. Đáng chú ý, dự án Mẫu đơn đỏ, dự kiến khởi quay vào tháng 2/2027, được xem là một thử thách lớn trong hành trình làm mới bản thân của cô.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lâm Ngữ Đường, phim xoay quanh Mẫu Đơn, người phụ nữ sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng luôn khao khát tự do. Sau cuộc hôn nhân sắp đặt đầu tiên, cô quyết định tự lựa chọn hạnh phúc, bất chấp những ràng buộc của lễ giáo và định kiến xã hội.

Dự án do đạo diễn Uông Tuấn và biên kịch Lý Tiêu thực hiện, hai người từng tham gia Câu chuyện hoa hồng của Lưu Diệc Phi. Điều này khiến tác phẩm nhận được nhiều kỳ vọng.

So với những vai diễn điềm tĩnh, kín đáo trước đây, Mẫu Đơn là nhân vật sôi nổi, giàu năng lượng và có đời sống tình cảm phức tạp. Sự tương phản ấy đặt ra yêu cầu mới đối với Lưu Thi Thi.

Nếu Lưu Diệc Phi từng tạo dấu ấn với các phim hiện đại như Đi về nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng, Lưu Thi Thi cũng đang đứng trước cơ hội mở rộng hình ảnh. Thành công hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng thoát khỏi lối diễn quen thuộc và thuyết phục khán giả bằng một diện mạo nghệ thuật mới.