Dương Mịch nhận cú đúp đề cử, màn cạnh tranh với Lưu Thi Thi gây chú ý

Sao quốc tế 19/06/2026 15:15

Ngay sau khi danh sách được công bố, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ và hào hứng trước màn “chạm trán” của hai nữ diễn viên nổi tiếng trong cùng một hạng mục. Đây được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay, khi cả Dương Mịch và Lưu Thi Thi đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí Hoa ngữ.

Danh sách sơ khảo Giải thưởng Điện ảnh Bách Hoa lần thứ 38 vừa được công bố đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông Hoa ngữ. Trong đó, hai cái tên nổi bật là Dương Mịch và Lưu Thi Thi khi cùng xuất hiện ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Sự góp mặt của cả hai không chỉ gợi lại ký ức về thế hệ tiểu hoa đán 85 từng thống trị màn ảnh nhỏ, mà còn đánh dấu bước chuyển mình khi họ ngày càng hiện diện nhiều hơn ở lĩnh vực điện ảnh chính thống. Đây được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của mùa giải năm nay.

Dương Mịch nhận cú đúp đề cử, màn cạnh tranh với Lưu Thi Thi gây chú ý - Ảnh 1

Đáng chú ý, Dương Mịch trở thành nữ diễn viên duy nhất có hai vai diễn cùng góp mặt trong vòng sơ khảo. Cô được ghi nhận với vai Bạch Phàm trong Kinh Trập Vô Thanh và Trịnh Ngọc Đình trong Vải Tiến Trường An. Hai nhân vật mang màu sắc đối lập giúp khán giả thấy rõ sự đa dạng trong diễn xuất của nữ diễn viên, từ hình tượng nội tâm phức tạp đến vai diễn đời thường giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Lưu Thi Thi ghi dấu ấn với vai Tiểu Ngọc trong Kinh Trập Vô Thanh. Dù thời lượng không nhiều, màn thể hiện tiết chế, giàu cảm xúc của cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ khán giả, cho thấy sự ổn định trong phong cách diễn xuất và nỗ lực làm mới bản thân ở mảng điện ảnh.

Dương Mịch nhận cú đúp đề cử, màn cạnh tranh với Lưu Thi Thi gây chú ý - Ảnh 2

Việc hai ngôi sao cùng xuất hiện trong cùng một hạng mục nhanh chóng tạo nên nhiều tranh luận. Người hâm mộ không khỏi nhắc lại hình ảnh cả hai từng góp mặt trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 hơn một thập kỷ trước, và nay tiếp tục “chạm trán” trên một đường đua giải thưởng điện ảnh lớn.

Dù kết quả cuối cùng vẫn còn phía trước, sự xuất hiện của Dương Mịch và Lưu Thi Thi tại Bách Hoa 2026 đã đủ trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của điện ảnh Hoa ngữ năm nay.

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Theo nhiều đánh giá từ giới truyền thông Trung Quốc, cuộc cạnh tranh ở đề cử hạng mục "Nữ diễn viên xuất sắc" được dự đoán sẽ diễn ra giữa những gương mặt quen thuộc như Tống Giai, Diêm Ni, Dương Mịch, Ngô Việt và Lan Tây Nhã.

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