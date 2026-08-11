Dịch Dương Thiên Tỉ giành Ảnh đế Bách Hoa, kết quả 0 phiếu gây tranh luận

Trên sân khấu nhận giải, Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn ngào khi nhìn lại hành trình diễn xuất kéo dài 8 năm. Anh cho biết năm 2020 từng nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Bách Hoa với bộ phim “Em của thời niên thiếu”. Từ năm 2018 đến 2026, anh đã tham gia khoảng 12 bộ phim với vai trò diễn viên chính.

Tối 10/8, lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 38 diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), thu hút sự chú ý với cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ giành danh hiệu Ảnh đế nhờ vai Lưu Xuân Hòa, một chàng trai mắc bại não trong phim “Tôi nho nhỏ”. Với chiến thắng này, nam diễn viên sinh năm 2000 trở thành người trẻ nhất từng giành cả hai danh hiệu Ảnh đế tại Kim Kê và Bách Hoa. Năm 2025, anh cũng từng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Kê lần thứ 38 với cùng vai diễn.

Nam diễn viên gửi lời cảm ơn khán giả và những người trong ngành đã tin tưởng mình. Anh đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với nghề diễn, đưa sự tập trung trở lại với cuộc sống và duy trì sức sống của nghề nghiệp mà anh trân trọng lâu nhất có thể.

Bên cạnh chiến thắng của Dịch Dương Thiên Tỉ, kết quả bình chọn tại Bách Hoa năm nay gây tranh luận bởi sự chênh lệch phiếu giữa các ứng viên. Giải thưởng sử dụng hình thức bỏ phiếu trực tiếp của 101 giám khảo đại chúng tại hiện trường và kết quả được công khai trên màn hình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận 48 phiếu, Lương Gia Huy có 43 phiếu, Chu Nhất Long 7 phiếu, Thành Long 2 phiếu, Lưu Hạo Nhiên 1 phiếu. Trong khi đó, Vương Bảo Cường không nhận được phiếu nào.

Kết quả 0 phiếu của Vương Bảo Cường nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Bách Hoa, nhờ vai diễn trong “Thám tử phố Tàu 1900” – tác phẩm có doanh thu phòng vé hơn 3,6 tỉ NDT.

Một bộ phận khán giả cho rằng kết quả này khó thuyết phục, đặc biệt khi Vương Bảo Cường có độ nhận diện cao và là gương mặt nổi bật của dòng phim hài. Trước đó, Thẩm Đằng cũng từng nhận 0 phiếu ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất tại Bách Hoa 2022.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng kết quả phản ánh đặc thù của cơ chế bình chọn. Vai A Quỷ của Vương Bảo Cường thuộc dòng phim hài, trong khi tiêu chí đánh giá của khán giả có thể nghiêng về những màn thể hiện mang màu sắc chính kịch. Vì vậy, chiến thắng của Dịch Dương Thiên Tỉ và kết quả 0 phiếu của Vương Bảo Cường tiếp tục tạo ra cuộc tranh luận về cách thức chấm chọn của Bách Hoa.