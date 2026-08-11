Mỗi chai nước hoa sinh ra đều mang trong mình một linh hồn riêng. Với SR Belle , đó là sự giao thoa giữa nguồn cảm hứng bất tận từ dòng nước hoa huyền thoại Lancôme La Vie Est Belle và khát vọng tôn vinh niềm vui cuộc sống.

Nước hoa nhà Saras sử dụng nguồn hương liệu cao cấp được tuyển chọn khắt khe từ Vương Quốc Anh, mang lại trải nghiệm mùi hương chuẩn mực và sang trọng. Hương thơm của SR Belle hiện lên như một buổi ban mai trong lành, tựa như khu vườn huyền thoại của Nàng Shê-he-ra-zát – nơi khởi nguồn của những câu chuyện đầy sức sống, nơi những ý tưởng tươi mới được khai phóng và tự do bay bổng.

Không chỉ đơn thuần là một mùi hương, SR Belle là một tác phẩm nghệ thuật được dệt nên bởi sự chuyển dịch kỳ diệu của các nốt hương:

Tầng hương đầu - Khởi đầu tươi mát: SR Belle mở ra một không gian ngập tràn năng lượng của buổi sớm xuân với sự kết hợp mọng nước của quả lý chua đen và quả lê. Sự thanh mát, ngọt dịu này ngay lập tức đánh thức mọi giác quan, mang lại cảm giác sảng khoái đầy hứng khởi.

Tầng hương giữa - Trái tim quyến rũ: Khi nốt hương đầu dần dịu đi, tầng hương trung tâm bừng nở một cách kiêu sa. Sự quyến rũ của hoa diên vĩ, nét thanh lịch của hoa nhài hòa quyện cùng sự rạng rỡ của hoa cam, tạo nên một tổng thể vừa tinh tế, vừa sang trọng đúng chuẩn một quý cô hiện đại.

Nốt hương cuối - Dấu ấn vương vấn: Đọng lại trên làn da sau nhiều giờ là sự ấm áp đầy đặn của cây hoắc hương và đậu Tonka. Điểm nhấn cuối cùng đầy đê mê chính là vị ngọt ngào từ hương Vani và sự béo ngậy của kẹo nhân hạt, để lại một cái kết ngọt ngào, khiến bất cứ ai lướt qua cũng phải ngoái nhìn và nhớ thương.

SR Belle không chỉ gói gọn vẻ đẹp ngọt ngào, tinh tế của người phụ nữ, mà còn là thứ "vũ khí vô hình" giúp các cô nàng khẳng định sự tự tin và niềm lạc quan nội tại.

Dù là một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, một buổi xuống phố dịu dàng hay một bữa tiệc tối sang trọng, SR Belle đều giúp bạn tỏa sáng theo cách riêng biệt nhất. Hãy để "Khúc hoan ca của khu vườn mùa xuân" từ nhà Saras đồng hành cùng bạn, để mỗi bước chân bạn qua đều là một dấu ấn tự do, hân hoan và tràn ngập hạnh phúc.