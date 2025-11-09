Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Trong bộ phim Thời đại cuồng dã (tựa tiếng Anh: Resurrection), tác phẩm mới nhất của đạo diễn Tất Cống, Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đảm nhận năm vai diễn khác nhau, tượng trưng cho năm giác quan của con người. Từ quái vật đến kẻ lừa đảo, từ đứa con của hối hận đến vị thần Apollo, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đã biến thân thể và cảm xúc của mình thành vật dẫn đường cho cơn mê mang tên điện ảnh.

Thời đại cuồng dã của đạo diễn Tất Cống là một bức thư tình gửi tới điện ảnh. Bộ phim là lời tri ân, và là một cuộc thử nghiệm táo bạo với hình thức kể chuyện qua giác quan. Phim được chia thành sáu chương: năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và một chương tâm linh con người.

Trong toàn bộ cấu trúc ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhận năm vai diễn, trở thành trục kết nối xuyên suốt bộ phim. Mỗi vai là một thế giới cảm xúc riêng biệt: Quái vật Mê Hồn Giả trong chương Thị giác, Khưu Mặc Vân trong chương Thính giác, kẻ lừa đảo trong chương Khứu giác, đứa con của hối hận trong chương Vị giác và Apollo trong chương Xúc giác.

Nhìn dưới lăng kính của Tất Cống, năm nhân vật ấy chính là năm tầng bản ngã trong một con người. Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng diễn xuất tinh tế từ ánh mắt, hơi thở đến nhịp độ chuyển động, đã khiến mỗi nhân vật trở thành một sinh thể độc lập. Một khán gỉa cho biết đặc biệt ấn tượng với diễn xuất của nam diễn viên trong chương cuối. Chỉ một một cú máy dài kéo suốt gần nửa tiếng, anh thể hiện cảm xúc giằng xé giữa tình yêu và nỗi cô độc tận cùng bằng ngôn ngữ cơ thể.

Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ không chỉ diễn, mà chuyển hóa triết học của Tất Cống thành nhịp điệu của cơ thể, khiến khán giả cảm được bằng chính giác quan của mình. Sau suất chiếu ở Liên hoan phim Cannes, anh được ví như kẻ mê hoặc khi vừa là linh hồn của tác phẩm, vừa là người đánh thức cảm xúc thuần khiết nhất của điện ảnh.

Theo thông tin từ các bài viết chuyên môn, đạo diễn Tất Cống đã lựa chọn phân vai “đa nhân cách” cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhằm khám phá khái niệm con người trong một thế giới “không còn mơ” - một trong những chủ đề trung tâm của phim. Trailer cũng hé lộ nhiều cảnh quay mơ hồ, ám ảnh và môi trường hình ảnh đậm chất nghệ thuật, thay vì diễn giải trực tiếp tuyến nhân vật theo lối hành động hoặc giải trí như nhiều phim thương mại khác.

Trước đó, bộ phim đã có mặt tại Cannes và được trao giải Prix Spécial ở hạng mục chính - một dấu mốc quan trọng với điện ảnh đại lục Trung Quốc khi một tác phẩm thuộc dòng nghệ thuật được ghi nhận ở Liên hoan phim danh giá này. Việc phim được đánh giá cao càng khiến khán giả trong ngành mong đợi thể nghiệm thị giác và cảm xúc mà “Thời đại cuồng dã” mang lại.

Với việc ra rạp ngày 22/11, thông tin chiếu phim đã lan truyền rộng rãi và nhiều khán giả hâm mộ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng như người yêu điện ảnh đang chuẩn bị ghi lại lịch đến rạp. Liệu anh có thể “gánh” 5 vai cùng lúc và đưa phim trở thành hiện tượng như chính câu chuyện đằng sau sản xuất? Trả lời sẽ đến sau khi phim chính thức trình chiếu.