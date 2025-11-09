Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Sao quốc tế 09/11/2025 20:57

Trong bộ phim Thời đại cuồng dã (tựa tiếng Anh: Resurrection), tác phẩm mới nhất của đạo diễn Tất Cống, Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đảm nhận năm vai diễn khác nhau, tượng trưng cho năm giác quan của con người. Từ quái vật đến kẻ lừa đảo, từ đứa con của hối hận đến vị thần Apollo, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đã biến thân thể và cảm xúc của mình thành vật dẫn đường cho cơn mê mang tên điện ảnh.

Trong bộ phim Thời đại cuồng dã (tựa tiếng Anh: Resurrection), tác phẩm mới nhất của đạo diễn Tất Cống, Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đảm nhận năm vai diễn khác nhau, tượng trưng cho năm giác quan của con người. Từ quái vật đến kẻ lừa đảo, từ đứa con của hối hận đến vị thần Apollo, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đã biến thân thể và cảm xúc của mình thành vật dẫn đường cho cơn mê mang tên điện ảnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất - Ảnh 1

 

Thời đại cuồng dã của đạo diễn Tất Cống là một bức thư tình gửi tới điện ảnh. Bộ phim là lời tri ân, và là một cuộc thử nghiệm táo bạo với hình thức kể chuyện qua giác quan. Phim được chia thành sáu chương: năm giác quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và một chương tâm linh con người.

Trong toàn bộ cấu trúc ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhận năm vai diễn, trở thành trục kết nối xuyên suốt bộ phim. Mỗi vai là một thế giới cảm xúc riêng biệt: Quái vật Mê Hồn Giả trong chương Thị giác, Khưu Mặc Vân trong chương Thính giác, kẻ lừa đảo trong chương Khứu giác, đứa con của hối hận trong chương Vị giác và Apollo trong chương Xúc giác.

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất - Ảnh 2Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất - Ảnh 3

Nhìn dưới lăng kính của Tất Cống, năm nhân vật ấy chính là năm tầng bản ngã trong một con người. Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng diễn xuất tinh tế từ ánh mắt, hơi thở đến nhịp độ chuyển động, đã khiến mỗi nhân vật trở thành một sinh thể độc lập. Một khán gỉa cho biết đặc biệt ấn tượng với diễn xuất của nam diễn viên trong chương cuối. Chỉ một một cú máy dài kéo suốt gần nửa tiếng, anh thể hiện cảm xúc giằng xé giữa tình yêu và nỗi cô độc tận cùng bằng ngôn ngữ cơ thể.

 

Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ không chỉ diễn, mà chuyển hóa triết học của Tất Cống thành nhịp điệu của cơ thể, khiến khán giả cảm được bằng chính giác quan của mình. Sau suất chiếu ở Liên hoan phim Cannes, anh được ví như kẻ mê hoặc khi vừa là linh hồn của tác phẩm, vừa là người đánh thức cảm xúc thuần khiết nhất của điện ảnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất - Ảnh 4

Theo thông tin từ các bài viết chuyên môn, đạo diễn Tất Cống đã lựa chọn phân vai “đa nhân cách” cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhằm khám phá khái niệm con người trong một thế giới “không còn mơ” - một trong những chủ đề trung tâm của phim. Trailer cũng hé lộ nhiều cảnh quay mơ hồ, ám ảnh và môi trường hình ảnh đậm chất nghệ thuật, thay vì diễn giải trực tiếp tuyến nhân vật theo lối hành động hoặc giải trí như nhiều phim thương mại khác.

Trước đó, bộ phim đã có mặt tại Cannes và được trao giải Prix Spécial ở hạng mục chính - một dấu mốc quan trọng với điện ảnh đại lục Trung Quốc khi một tác phẩm thuộc dòng nghệ thuật được ghi nhận ở Liên hoan phim danh giá này. Việc phim được đánh giá cao càng khiến khán giả trong ngành mong đợi thể nghiệm thị giác và cảm xúc mà “Thời đại cuồng dã” mang lại.

Với việc ra rạp ngày 22/11, thông tin chiếu phim đã lan truyền rộng rãi và nhiều khán giả hâm mộ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng như người yêu điện ảnh đang chuẩn bị ghi lại lịch đến rạp. Liệu anh có thể “gánh” 5 vai cùng lúc và đưa phim trở thành hiện tượng như chính câu chuyện đằng sau sản xuất? Trả lời sẽ đến sau khi phim chính thức trình chiếu.

'Nam diễn viên hạng A' Dịch Dương Thiên Tỉ chứng minh không sống nhờ nhan sắc

'Nam diễn viên hạng A' Dịch Dương Thiên Tỉ chứng minh không sống nhờ nhan sắc

Ở tuổi 25, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chứng minh rằng anh không phải "bình hoa di động" mà là một diễn viên thực lực, dám dấn thân và dám đương đầu với những thử thách không phải ai cũng đủ can đảm chạm đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Dịch Dương Thiên Tỉ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Nam diễn viên hạng A' Dịch Dương Thiên Tỉ chứng minh không sống nhờ nhan sắc

'Nam diễn viên hạng A' Dịch Dương Thiên Tỉ chứng minh không sống nhờ nhan sắc

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị "Tôi nho nhỏ" của Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ xa doanh thu phòng vé

Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị "Tôi nho nhỏ" của Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ xa doanh thu phòng vé

Dịch Dương Thiên Tỉ hóa chàng trai bại não bẩm sinh trong phim mới, doanh thu phòng vé 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh

Dịch Dương Thiên Tỉ hóa chàng trai bại não bẩm sinh trong phim mới, doanh thu phòng vé 'vượt mặt' Triệu Lệ Dĩnh

Dịch Dương Thiên Tỉ 'gây sốc' khi hóa thân thành nhân vật bại não gầy gò, phá đảo phòng vé cuối năm

Dịch Dương Thiên Tỉ 'gây sốc' khi hóa thân thành nhân vật bại não gầy gò, phá đảo phòng vé cuối năm

Triệu Lệ Dĩnh tái hợp Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim điện ảnh Tương Viên Lộng

Triệu Lệ Dĩnh tái hợp Dịch Dương Thiên Tỉ trong phim điện ảnh Tương Viên Lộng

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành lí sự trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành lí sự trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc

TIN MỚI NHẤT

Tưởng vợ 'ăn ngồi không' ở nhà, chồng về bất ngờ và 'chết lặng' trước cảnh tượng 'tô cơm sống' trên bàn

Tưởng vợ 'ăn ngồi không' ở nhà, chồng về bất ngờ và 'chết lặng' trước cảnh tượng 'tô cơm sống' trên bàn

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm

Nhân viên tuần đường bị tàu hỏa tông tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đóng 5 vai, gây sốc với tạo hình cực chất

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, Thần Tài dẫn đường, Tài Tinh chỉ lối, 3 con giáp sau 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2025, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2025, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Đời sống 4 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 9/11/2025, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 9/11/2025, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

Đời sống 6 giờ 56 phút trước
Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Xã hội 9 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Tử vi thứ Hai 10/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Tử vi thứ Hai 10/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc

Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Triệu Lộ Tư để lộ dấu hiệu đã chấm dứt hợp tác với công ty quản lý

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Giả Nãi Lượng gây tranh cãi khi vướng nghi vấn lợi dụng vợ cũ

Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba

Tiết lộ lý do hàng trăm nghệ sĩ né tránh 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba