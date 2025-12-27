Trần Vỹ Đình thừa nhận cuộc sống 'từng như rơi xuống vực' phía sau ánh hào quang

Lời thú nhận thẳng thắn này lập tức khiến chủ đề “Trần Vỹ Đình từng không dám đối diện gia đình vì sự nghiệp sa sút” leo lên top đầu từ khóa thịnh hành của Weibo. Khi đó, hoàn cảnh của Trần Vỹ Đình vô cùng khó khăn. Dù ký hợp đồng với công ty Anh Hoàng (Emperor Entertainment) nhiều năm, sự nghiệp của anh vẫn mãi không khởi sắc. Với vai trò một ca sĩ, Trần Vỹ Đình tổ chức concert nhưng khán đài trống trải; đóng phim thì chỉ được vào vai phụ, phải đóng vai cảnh sát vô danh trong các bom tấn như “Thiết thính phong vân”.

Trần Vỹ Đình bất ngờ thừa nhận bản thân từng rơi xuống đáy sự nghiệp, chìm trong hoài nghi bản thân sâu sắc, thậm chí đến mức “soi gương cũng thấy ghét chính mình”.

Thời gian dài không có thu nhập khiến Trần Vỹ Đình tự giễu mình là “kẻ vô dụng chỉ tốt nghiệp trung học”, áp lực tâm lý nặng nề đến mức anh không dám đối diện với gia đình.

Bước ngoặt thật sự đến vào năm 2013. Khi ấy, Trần Vỹ Đình nhận được lời mời tham gia bộ phim sau này gây tiếng vang lớn là “Cổ kiếm kỳ đàm”, với vai nam phụ - Đại sư huynh Lăng Việt.

Thế nhưng, cơ hội tưởng chừng thay đổi số phận này lại suýt bị anh từ chối vì một lý do khó tin. Nhiếp ảnh gia nói với anh rằng, điều kiện ở Hoành Điếm rất kém, thậm chí không có nước nóng. Lý do tưởng như nhỏ nhặt ấy thực chất phản ánh sự thiếu tự tin và mơ hồ tột độ của Trần Vỹ Đình trước quyết định ra Bắc phát triển sự nghiệp.

Đúng vào thời khắc then chốt, lời khuyên của đàn anh Nhậm Đạt Hoa - diễn viên kỳ cựu của đài TVB - đã trở thành “phao cứu sinh” cho Trần Vỹ Đình. Với sự từng trải của mình, Nhậm Đạt Hoa thẳng thắn nói: “Cậu biết giới giải trí giống môn thể thao nào không? Giống marathon. Chỉ những ai chạy được đến cuối cùng mới thực sự thuộc về giới này. Đừng vì thấy người khác đóng vai này mà nổi tiếng rồi lại tự tát vào mặt mình”.

Những lời nhắc nhở về sự kiên trì và nắm bắt cơ hội ấy đã hoàn toàn xóa tan do dự trong lòng Trần Vỹ Đình, khiến anh quyết định nhận vai Lăng Việt.

Thực tế đã chứng minh đây là một lựa chọn đúng đắn. Năm 2014, “Cổ kiếm kỳ đàm” lên sóng và gặt hái thành công bùng nổ. Dù chỉ là nam thứ, nhưng hình ảnh Lăng Việt áo trắng đầy hiệp nghĩa, bản lĩnh do Trần Vỹ Đình thể hiện đã nhanh chóng chinh phục khán giả, giúp anh thu hút lượng lớn người hâm mộ, và được yêu mến gọi bằng cái tên “anh trai số mệnh tốt”.

Cánh cửa tại thị trường Trung Quốc đại lục chính thức mở ra với Trần Vỹ Đình. Từ đại sư huynh trong “Cổ kiếm kỳ đàm”, đến Trương đại Phật gia Trương Khải Sơn đầy khí chất trong “Lão cửu môn”, rồi sau này là sự xuất hiện ngày càng tự tin trong nhiều bộ phim và chương trình giải trí, Trần Vỹ Đình đã hoàn thành màn lột xác ngoạn mục.

Từ những vai phụ mờ nhạt ở làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc), anh trở thành nam diễn viên hàng đầu tại thị trường đại lục.

Năm nay, Trần Vỹ Đình có bộ phim truyền hình đạt thành tích vang dội. Việc anh công khai con trai đầu lòng với siêu mẫu Hà Tuệ cũng được ủng hộ.

Truyền thông nhận định, Trần Vỹ Đình đang ở thời kỳ phát triển đỉnh cao, viên mãn cả trong sự nghiệp và tình yêu. Hình ảnh một người cha có trách nhiệm, hết mực yêu thương con tiếp tục giúp nam diễn viên ghi điểm trong mắt công chúng.