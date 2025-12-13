Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Mới đây, Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích vì sao anh quyết định công bố con trai chào đời vào tháng 10.

Trong phỏng vấn độc quyền với Vogue Man số tháng 12, Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích vì sao anh quyết định công bố con trai chào đời vào tháng 10.

Nam diễn viên cho biết, dù anh và người mẫu Hà Tuệ (He Sui) từ lâu chọn giữ kín đời tư, môi trường đặc thù của ngành giải trí khiến họ không muốn giấu con. Anh hy vọng bằng cách công khai sự ra đời của con, đứa trẻ sẽ được đón nhận.

Anh nói: "Khi lớn lên, hy vọng con biết được rằng sự ra đời của con là một phước lành và điều đó cho chúng ta dũng khí để đối mặt với thế giới". Quyết định này nhằm mục đích xây dựng cảm giác an toàn cho con và ngăn ngừa việc con phát triển cảm giác tự ti vì "sinh ra trong bí mật".

Trần Vỹ Đình cũng tâm sự, những tổn thương thời thơ ấu đã khiến anh thấu hiểu sâu sắc nỗi tiếc nuối khi thiếu vắng cha mẹ. Anh thú nhận mình từng "nhớ cha từng giây từng phút" và nhận ra "trong mối quan hệ cha con, con trai coi cha mình như một siêu anh hùng".

Sau khi tự mình làm cha, anh quyết tâm bù đắp cho những thiếu sót của bản thân và không để con phải trải qua những lo lắng tương tự. Vì vậy, anh đã ghi lại những chi tiết về sự trưởng thành của con trai mình, như lần đầu tiên bé mở mắt nhìn ngắm thế giới, trong Vlog.

Trần Vỹ Đình nói, việc sinh con là "hiện thực hóa những mong muốn sâu kín", là kết quả một kế hoạch được lên từ trước đó. Hai người đã vun đắp mối quan hệ kể từ khi gặp nhau vào năm 2019 và do đó, việc sinh con là lẽ tự nhiên.

Trước đó, anh từng cho biết: "Tôi sẽ không làm cha khi chưa kết hôn. Tôi là người bảo thủ và chỉ có con sau khi kết hôn để tránh những rủi ro không mong muốn".

Những chia sẻ của Trần Vỹ Đình có được sự đón nhận của khán giả, đa phần chúc anh hạnh phúc. Số khác khen con Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ "sinh ra đã ở vạch đích" vì mẹ là siêu mẫu số một, bố đẹp trai, con nhà giàu.

