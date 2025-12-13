Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Sao quốc tế 13/12/2025 14:30

Mới đây, Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích vì sao anh quyết định công bố con trai chào đời vào tháng 10.

Trong phỏng vấn độc quyền với Vogue Man số tháng 12, Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích vì sao anh quyết định công bố con trai chào đời vào tháng 10.

Nam diễn viên cho biết, dù anh và người mẫu Hà Tuệ (He Sui) từ lâu chọn giữ kín đời tư, môi trường đặc thù của ngành giải trí khiến họ không muốn giấu con. Anh hy vọng bằng cách công khai sự ra đời của con, đứa trẻ sẽ được đón nhận.

Anh nói: "Khi lớn lên, hy vọng con biết được rằng sự ra đời của con là một phước lành và điều đó cho chúng ta dũng khí để đối mặt với thế giới". Quyết định này nhằm mục đích xây dựng cảm giác an toàn cho con và ngăn ngừa việc con phát triển cảm giác tự ti vì "sinh ra trong bí mật".

 

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai - Ảnh 1

 

Trần Vỹ Đình cũng tâm sự, những tổn thương thời thơ ấu đã khiến anh thấu hiểu sâu sắc nỗi tiếc nuối khi thiếu vắng cha mẹ. Anh thú nhận mình từng "nhớ cha từng giây từng phút" và nhận ra "trong mối quan hệ cha con, con trai coi cha mình như một siêu anh hùng".

Sau khi tự mình làm cha, anh quyết tâm bù đắp cho những thiếu sót của bản thân và không để con phải trải qua những lo lắng tương tự. Vì vậy, anh đã ghi lại những chi tiết về sự trưởng thành của con trai mình, như lần đầu tiên bé mở mắt nhìn ngắm thế giới, trong Vlog.

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai - Ảnh 2

Trần Vỹ Đình nói, việc sinh con là "hiện thực hóa những mong muốn sâu kín", là kết quả một kế hoạch được lên từ trước đó. Hai người đã vun đắp mối quan hệ kể từ khi gặp nhau vào năm 2019 và do đó, việc sinh con là lẽ tự nhiên.

Trước đó, anh từng cho biết: "Tôi sẽ không làm cha khi chưa kết hôn. Tôi là người bảo thủ và chỉ có con sau khi kết hôn để tránh những rủi ro không mong muốn".

Những chia sẻ của Trần Vỹ Đình có được sự đón nhận của khán giả, đa phần chúc anh hạnh phúc. Số khác khen con Trần Vỹ Đình - Hà Tuệ "sinh ra đã ở vạch đích" vì mẹ là siêu mẫu số một, bố đẹp trai, con nhà giàu.

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Giữa tháng 8, nam diễn viên đình đám Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ gây bão showbiz Trung Quốc khi công bố con trai đầu lòng. Trước đó, cặp sao giấu kín chuyện yêu đương và có con. Thậm chí, siêu mẫu Victoria's Secret còn ở ẩn, xóa trắng mạng xã hội trong thời gian mang thai và sinh con.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Vỹ Đình sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Sốc với vóc dáng của siêu mẫu Hà Tuệ sau khi sinh con đầu lòng cùng Trần Vỹ Đình

Con trai của siêu mẫu Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đã có hợp đồng nghệ sĩ khi mới 3 tháng tuổi

Con trai của siêu mẫu Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình đã có hợp đồng nghệ sĩ khi mới 3 tháng tuổi

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

Trần Vỹ Đình được CEO công ty - tỉ phú Dương Thụ Thành tặng vàng mừng con đầu lòng

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

'Tổng tài' Trần Vỹ Đình công khai có con, bất ngờ với danh tính người vợ

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Trần Vỹ Đình tiết lộ lý do từng không muốn đóng tổng tài trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thần Tài thổi bay vận xui cho 3 con giáp đúng 5h ngày Chủ Nhật, hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường, tài chính tăng phi mã

Thần Tài thổi bay vận xui cho 3 con giáp đúng 5h ngày Chủ Nhật, hầu bao rủng rỉnh, vận mệnh cát tường, tài chính tăng phi mã

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Trần Vỹ Đình lần đầu giải thích việc công khai chuyện có con trai

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Ăn LỘC thần TÀI, 15 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp ra cửa vấp trúng vận MAY, mở mắt thấy điềm lành, tiền đầy 2 tay, tương lai vụt sáng

Ăn LỘC thần TÀI, 15 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp ra cửa vấp trúng vận MAY, mở mắt thấy điềm lành, tiền đầy 2 tay, tương lai vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính tin kêu gọi quyên góp xây mộ, cảnh báo thông tin giả mạo 

Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính tin kêu gọi quyên góp xây mộ, cảnh báo thông tin giả mạo 

Hậu trường 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (13/12 và 14/12), 3 con giáp nhận tài nhận lộc, vàng đầy sân, bạc vào đầy túi, tương lai không ai nghèo

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (13/12 và 14/12), 3 con giáp nhận tài nhận lộc, vàng đầy sân, bạc vào đầy túi, tương lai không ai nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Xe tải biến dạng, tài xế kẹt ở cabin sau va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xe tải biến dạng, tài xế kẹt ở cabin sau va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Trong 10 ngày liên tiếp (13/12-22/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

Trong 10 ngày liên tiếp (13/12-22/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 13/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang Phú Quý về nhà

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 13/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc đủ đầy, vạn điều hanh thông, ôm tiền trĩu tay, mang Phú Quý về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Tiết lộ cuộc sống của Lưu Diệc Phi sau 2 năm không đóng phim

Tiết lộ tiền thù lao của Trần Hiểu 'Người làm ăn lớn', tại sao khiến dân tình tranh cãi?

Tiết lộ tiền thù lao của Trần Hiểu 'Người làm ăn lớn', tại sao khiến dân tình tranh cãi?

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

Choáng ngợp Trần Nghiên Hy đóng phim có nhiều cảnh hôn với 'sao nam kém 19 tuổi'

Tiết lộ hậu trường gắn lông cho Tôn Ngộ Không ở 'Tây du ký'

Tiết lộ hậu trường gắn lông cho Tôn Ngộ Không ở 'Tây du ký'

Xôn xao nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chia tay 'bạn trai tin đồn' khiến fan nhẹ nhõm

Xôn xao nghi vấn Triệu Lệ Dĩnh chia tay 'bạn trai tin đồn' khiến fan nhẹ nhõm