Sáng 27/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn xã Hòa Phú vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong do ngạt khói.

Theo thông tin từ báo VnExpress, khoảng 2h ngày 27/12, lửa bốc lên tại cửa hàng thiết bị điện nước Duy Nhàn, nằm trong khu vực chợ Đoàn Kết, xã Hòa Phú (cách Buôn Ma Thuột khoảng 14 km). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm căn nhà kết hợp kinh doanh, nơi 5 người trong cùng gia đình đang ngủ, khiến họ không kịp thoát ra ngoài.

Đám cháy bốc lên từ cửa hàng kinh doanh thiết bị điện, bên trong có gia đình 5 người đang ngủ - Ảnh: VnExpress

Người dân sống xung quanh cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn, nghi do chập điện hoặc vật liệu dễ cháy bắt lửa. Khi chạy ra kiểm tra, khói lửa đã bùng lên dữ dội phía trước căn nhà.

Một nhóm thanh niên cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tìm cách tiếp cận hiện trường. Do cửa sắt phía trước bị khóa kín, lực lượng chức năng phải đập tường nhà bên cạnh để mở lối cứu nạn, đưa các nạn nhân ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến vợ chồng và 2 con trai tử vong - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết vụ cháy khiến bốn người trong cùng một gia đình tử vong, gồm anh Huỳnh Khánh Duy (35 tuổi), chị Tạ Thị Thanh Nhàn (28 tuổi) và hai con nhỏ từ 4 đến 8 tuổi. Riêng cháu bé chưa đầy một tháng tuổi bị bỏng nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, căn nhà rộng khoảng 130 m2 ven quốc lộ 14 bị cháy sém bên ngoài, bên trong cháy đen hoàn toàn, nhiều tài sản hư hỏng. Do cửa sắt khóa kín, lực lượng chức năng phải phá cửa để phục vụ công tác cứu nạn và khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra.

