Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia

Sao quốc tế 27/12/2025 14:50

Vương Lệ Khôn sinh năm 1985, được mệnh danh là 'nữ thần mặt mộc' của showbiz Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim kinh điển giờ vàng trên màn ảnh Hoa ngữ như Mỹ Nhân Tâm Kế, Vũ Động Càn Khôn, Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn... Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ bí mật đăng ký kết hôn vào năm 2019. Trong thời gian hôn nhân, nữ diễn viên chưa bao giờ chia sẻ hình ảnh ông xã, ngoại trừ những món quà xa xỉ được tặng, thể hiện cuộc sống giàu sang và sung túc.

Tháng 2/2023, Chiêm Hạo Lễ - chồng đại gia của nữ diễn viên Vương Lệ Khôn - bị bắt vì lừa đảo hơn 200 người, với số tiền 800 triệu NDT (hơn 2.700 tỷ đồng). Chồng minh tinh Cbiz đã dựa vào nhu cầu muốn mua nhà gần trường học tốt của các bậc phụ huynh để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Chiêm Hạo Lễ bị xét xử vào tháng 8/2024.

Tuy nhiên, vụ án này vẫn chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng vì Chiêm Hạo Lễ và gia đình từ chối khắc phục hậu quả, với lý do không có tiền. Cơ quan chức năng cũng chưa tìm được tung tích 600 triệu NDT (2.100 tỷ đồng) mà Chiêm Hạo Lễ đã kịp tẩu tán trước khi bị bắt.

Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia - Ảnh 1

Đến ngày 26/12, tờ 163 cho biết tòa đã chính thức tuyên án chung thẩm đối với Chiêm Hạo Lễ sau hơn 1 năm xét xử. Chiêm Hạo Lễ kết tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Số tiền cần phải khắc phục trong vụ án lên đến 1,2 tỷ NDT (hơn 4.400 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 109 tỷ đồng được thu hồi sau khi cơ quan chức năng tiến hành bán đấu giá toàn bộ tài sản đã tịch thu của Chiêm Hạo Lễ. Gia đình tiếp tục từ chối chi tiền đền bù cho Chiêm Hạo Lễ. Với tội trạng của mình, Chiêm Hạo Lễ bị kết án chung thân.

 

Theo các nạn nhân tham dự phiên tòa, Vương Lệ Khôn không xuất hiện trong ngày chồng đại gia nhận hình phạt cho hành vi lừa đảo hàng trăm người. Thời gian qua, nữ diễn viên này đã từ chối thay chồng đền bù, đồng thời đang tìm mọi cách ly hôn Chiêm Hạo Lễ. Vương Lệ Khôn được tiết lộ liên tục khóc kể, cầu xin người chồng tù tội buông tay mình. Tuy nhiên, Chiêm Hạo Lễ vẫn nhất quyết không ký vào đơn ly dị. Theo quy định của pháp luật, dù vụ án có dính dáng đến Vương Lệ Khôn hay không, với tư cách vợ chồng, nữ diễn viên này vẫn phải gánh 1 phần trách nhiệm cùng Chiêm Hạo Lễ. Đây là điều Vương Lệ Khôn không hề mong muốn.

Vương Lệ Khôn kiên quyết từ chối dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả kinh tế của chồng đại gia - Ảnh 2

 

Vào thời điểm chồng bị bắt, Vương Lệ Khôn cũng bị triệu tập điều tra và phong tỏa tài sản. Cô từng bị cáo buộc có tham gia sử dụng số tiền phi pháp mà chồng kiếm được. Chiêm Hạo Lễ đã dùng tiền lừa đảo để mua sắm quà tặng như đồ hiệu xa xỉ, trang sức đắt giá, nhà và xe cho nữ diễn viên Trung Quốc. Cụ thể là Vương Lệ Khôn đã được Chiêm Hạo Lễ tặng căn biệt thự 47 triệu NDT (tương đương 116 tỷ đồng), xe Rolls-Royce Phantom có giá 1,4 triệu USD (khoảng 33,9 tỷ đồng).

Trong phòng thẩm vấn, Vương Lệ Khôn phủ nhận liên quan đến các hành vi lừa đảo của Chiêm Hạo Lễ. Cô khẳng định không hề có chuyện bản thân biết chồng làm ăn bất chính nhưng vẫn bao che và nhận lợi ích từ hành động chiếm đoạt tài sản phi pháp của chồng. Nữ diễn viên đã nộp bản kê khai tài sản cá nhân để chứng minh bản thân vô tội. Sau khi được kết luận không dính dáng đến vụ án của chồng, Vương Lệ Khôn giữ được sự nghiệp trong showbiz, có thể quay lại đóng phim và dự sự kiện công khai.

