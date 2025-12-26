Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Sao quốc tế 26/12/2025 12:00

Thành Nghị hiện đang là cái tên gây thất vọng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Liên tiếp ba dự án lên sóng trong cùng một năm, nam diễn viên không những không bứt phá mà còn vướng vào chuỗi thất bại khó cứu vãn, khi cả chất lượng phim lẫn hình ảnh cá nhân đều trở thành tâm điểm tranh cãi.

Mở màn là Phó Sơn Hải, tác phẩm võ hiệp được quảng bá rầm rộ với lời hứa hẹn về những pha hành động hoành tráng. Khi lên sóng, phim nhanh chóng gây thất vọng vì kịch bản cũ kỹ, vẫn xoay quanh mô-típ ân oán - trả thù quen thuộc.

Các cảnh võ thuật vốn được xem là thế mạnh của Thành Nghị lại bị lạm dụng kỹ xảo quá mức, làm mất đi cảm giác chân thật. Diễn xuất của anh bị nhận xét là an toàn, thiếu điểm nhấn, không khác biệt so với những vai cổ trang trước đó.

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình? - Ảnh 1

Đáng nói hơn, Phó Sơn Hải còn khiến loạt hạn chế của Thành Nghị lộ rõ. Biểu cảm bị chê cứng đờ, gương mặt gần như không có sự phân biệt giữa các trạng thái cảm xúc. Góc quay thiếu tôn dáng, cộng thêm lớp filter làm da mịn bóng, hồng hào quá đà khiến hình ảnh nam chính trở nên lố bịch, bị netizen chê cười suốt một khoảng thời gian.

Tình hình cũng không khá hơn với Thiên Địa Kiếm Tâm, dự án tiên hiệp được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh. Dù kỹ xảo được trau chuốt, phần nội dung lại rời rạc, thiếu logic, khiến người xem dần bỏ phim. Thành Nghị vẫn giữ vị trí phiên 1, xuất hiện dày đặc ở giai đoạn đầu, nhưng không đủ sức giữ nhiệt cho tác phẩm. Đến nửa sau, đất diễn của anh ngày càng ít, vai nam chính gần như bị lu mờ.

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình? - Ảnh 2

Không chỉ thất bại trong việc hút rating, hai bộ phim này còn có thành tích quảng cáo và chỉ số truyền thông ở mức trung bình, thấp hơn kỳ vọng dành cho một ngôi sao được xếp vào hàng A-list. Chuỗi kết quả không mấy khả quan vô tình tạo áp lực lớn lên dự án tiếp theo - Trường An 24 Kế, vốn được xem là “át chủ bài” của Thành Nghị trong năm năm nhưng cũng không thể cứu vãn tình thế.

Dù sở hữu mức đầu tư lớn, phim vẫn vấp phải nhiều lỗi cơ bản, từ chi tiết phục trang cho  đến cách xây dựng tình huống. Khán giả dễ dàng chỉ ra những hạt sạn khó chấp nhận, như việc vết thương của nhân vật thay đổi vị trí giữa các cảnh. Về diễn xuất, Thành Nghị tiếp tục bị chê vì giọng thoại thiếu lực, biểu cảm chưa đủ chiều sâu để khắc họa một nhân vật mang nặng thù hận, mưu tính suốt nhiều năm. Ngoài ra, phim còn bị chỉ trích vì quá sa đà vào việc “buff” nam chính, khiến mạch truyện trở nên thiếu thuyết phục.

'Thiên Địa Kiếm Tâm' bùng nổ, Thành Nghị phần nào gỡ điểm sau thất bại của 'Phó Sơn Hải'

'Thiên Địa Kiếm Tâm' bùng nổ, Thành Nghị phần nào gỡ điểm sau thất bại của 'Phó Sơn Hải'

Bộ phim cổ trang Thiên Địa Kiếm Tâm do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng có màn khởi đầu ấn tượng. Độ nhiệt trên nền tảng iQIYI cũng tăng liên tục, từ 8.181 điểm ngày đầu lên 8.900 điểm chỉ sau 24 giờ, chứng minh sức hút mạnh mẽ của bộ đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Thiên Địa Kiếm Tâm' bùng nổ, Thành Nghị phần nào gỡ điểm sau thất bại của 'Phó Sơn Hải'

'Thiên Địa Kiếm Tâm' bùng nổ, Thành Nghị phần nào gỡ điểm sau thất bại của 'Phó Sơn Hải'

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

La Vân Hi hi sinh cho vai diễn ở phim Thuỷ long ngâm, thắng thế trước Thành Nghị, Cung Tuấn

Sau thành công vang dội của 'Liên hoa lâu', Thành Nghị đang có sự nghiệp 'đáng báo động'

Sau thành công vang dội của 'Liên hoa lâu', Thành Nghị đang có sự nghiệp 'đáng báo động'

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Lý do Ám Hà truyện của Cung Tuấn vượt xa Thiên địa kiếm tâm của Thành Nghị

Thành Nghị bị 'lép vế' về thời lượng trên phim 'Thiên địa kiếm tâm'

Thành Nghị bị 'lép vế' về thời lượng trên phim 'Thiên địa kiếm tâm'

Thành Nghị và Lâm Canh Tân hợp tác trong phim cổ trang 'Lưỡng kinh thập ngũ nhật'

Thành Nghị và Lâm Canh Tân hợp tác trong phim cổ trang 'Lưỡng kinh thập ngũ nhật'

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/12-28/12), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/12-28/12), thời tới cản không kịp, 3 con giáp hết sạch vận xui, tiền bạc ào ào kéo tới nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Những công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Những công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Sống khỏe 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 26/12/2025: Bật tăng mạnh, vàng SJC lên sát 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 27 phút trước
3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 26/12/2025

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

NÓNG: Danh tính nhóm người 'núp bóng' công ty để sản xuất gas giả tại TP.HCM

Đời sống 4 giờ 45 phút trước
Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Danh tính bất ngờ về nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku

Đời sống 4 giờ 50 phút trước
Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Bất ngờ con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 2 phút trước
Ái nữ Trường Giang và Nhã Phương 6 tuổi đã "cầm kỳ thi họa" và nói không với Tiktok

Ái nữ Trường Giang và Nhã Phương 6 tuổi đã "cầm kỳ thi họa" và nói không với Tiktok

Hậu trường 5 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Tử vi ngày mai, thứ Sáu 26/12/2025: 3 con giáp giàu có hơn người, cuộc sống viên mãn, vạn sự hanh thông, gặp thời vượng phát

Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe container đâm trực diện xe buýt bốc cháy ngay lập tức khiến 9 người tử vong

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Bảy 27/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

'Em gái quốc dân' Tống Tổ Nhi gây tranh cãi vì thái độ 'khinh thường' với đồng nghiệp

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Bạch Lộc gây tranh cãi vì hành động thiếu tinh tế với Trần Đô Linh

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh đã hết thời, không làm 'khách mời' cho đàn em

Tái xuất với 'Song quỹ', Ngu Thư Hân bị chê 'cảnh khóc giả đến khó tin'

Tái xuất với 'Song quỹ', Ngu Thư Hân bị chê 'cảnh khóc giả đến khó tin'

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Ảnh cũ của Dương Mịch bất ngờ bị 'đào lại', nhan sắc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Con gái vua sòng bạc - Hà Siêu Liên đoạt giải thưởng diễn xuất

Con gái vua sòng bạc - Hà Siêu Liên đoạt giải thưởng diễn xuất