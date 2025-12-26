Liên tiếp 3 phim thất bại trong năm 2025, Thành Nghị khó vực lại được sự nghiệp của mình?

Các cảnh võ thuật vốn được xem là thế mạnh của Thành Nghị lại bị lạm dụng kỹ xảo quá mức, làm mất đi cảm giác chân thật. Diễn xuất của anh bị nhận xét là an toàn, thiếu điểm nhấn, không khác biệt so với những vai cổ trang trước đó.

Mở màn là Phó Sơn Hải, tác phẩm võ hiệp được quảng bá rầm rộ với lời hứa hẹn về những pha hành động hoành tráng. Khi lên sóng, phim nhanh chóng gây thất vọng vì kịch bản cũ kỹ, vẫn xoay quanh mô-típ ân oán - trả thù quen thuộc.

Đáng nói hơn, Phó Sơn Hải còn khiến loạt hạn chế của Thành Nghị lộ rõ. Biểu cảm bị chê cứng đờ, gương mặt gần như không có sự phân biệt giữa các trạng thái cảm xúc. Góc quay thiếu tôn dáng, cộng thêm lớp filter làm da mịn bóng, hồng hào quá đà khiến hình ảnh nam chính trở nên lố bịch, bị netizen chê cười suốt một khoảng thời gian.

Tình hình cũng không khá hơn với Thiên Địa Kiếm Tâm, dự án tiên hiệp được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh. Dù kỹ xảo được trau chuốt, phần nội dung lại rời rạc, thiếu logic, khiến người xem dần bỏ phim. Thành Nghị vẫn giữ vị trí phiên 1, xuất hiện dày đặc ở giai đoạn đầu, nhưng không đủ sức giữ nhiệt cho tác phẩm. Đến nửa sau, đất diễn của anh ngày càng ít, vai nam chính gần như bị lu mờ.

Không chỉ thất bại trong việc hút rating, hai bộ phim này còn có thành tích quảng cáo và chỉ số truyền thông ở mức trung bình, thấp hơn kỳ vọng dành cho một ngôi sao được xếp vào hàng A-list. Chuỗi kết quả không mấy khả quan vô tình tạo áp lực lớn lên dự án tiếp theo - Trường An 24 Kế, vốn được xem là “át chủ bài” của Thành Nghị trong năm năm nhưng cũng không thể cứu vãn tình thế.

Dù sở hữu mức đầu tư lớn, phim vẫn vấp phải nhiều lỗi cơ bản, từ chi tiết phục trang cho đến cách xây dựng tình huống. Khán giả dễ dàng chỉ ra những hạt sạn khó chấp nhận, như việc vết thương của nhân vật thay đổi vị trí giữa các cảnh. Về diễn xuất, Thành Nghị tiếp tục bị chê vì giọng thoại thiếu lực, biểu cảm chưa đủ chiều sâu để khắc họa một nhân vật mang nặng thù hận, mưu tính suốt nhiều năm. Ngoài ra, phim còn bị chỉ trích vì quá sa đà vào việc “buff” nam chính, khiến mạch truyện trở nên thiếu thuyết phục.