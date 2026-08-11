Ăn đậu bắp thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 11/08/2026 05:00

Ăn đậu bắp thường xuyên với lượng vừa phải (2–3 lần mỗi tuần, khoảng 100g–150g mỗi lần) giúp bổ sung chất xơ, vitamin C, K, folate và chất nhầy hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol, tốt cho xương khớp và làn da.

Đậu bắp hay còn được gọi bằng các tên khác như mướp tây, bông vàng, bắp chà hay thảo cà phê,... có nguồn gốc từ Tây Phi. Nhờ vào khả năng chịu nóng bức và khô hạn rất tốt nên chủ yếu đậu bắp được trồng ở các vùng ôn đới hay nhiệt đới, được trồng nhiều nhất là ở miền Nam Hoa Kỳ. Đậu bắp cũng được trồng ở nước ta nhưng chủ yếu vẫn là ở các tỉnh miền Nam có khí hậu nóng bức.

Ăn đậu bắp thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu bắp là loại cây ăn quả, có thể trồng thành cây một năm hoặc nhiều năm. Cây đậu bắp thường cao đến 2,5m với lá dài và rộng lớn từ 10cm đến 20cm. Hoa của cây đậu bắp có 5 cánh với màu trắng hoặc vàng, có các đốm đỏ tại phần gốc hoa. Quả đậu bắp dáng dài chứa nhiều hạt bên trong.

Ngày nay, quả đậu bắp ngày càng được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi, thành một món ăn hàng ngày ở nhiều quốc gia. Không chỉ bởi mùi vị độc đáo có chất nhầy kết dính mà còn bởi giá trị dinh dưỡng vô cùng lớn đặc biệt tốt cho sức khỏe của nó. 

Công dụng khi ăn quả đậu bắp thường xuyên

Chữa táo bón

Đậu bắp có nhiều chất xơ, lượng chất xơ trong 100 gram đậu bắp bằng 10% lượng chất xơ cơ thể cần mỗi ngày. Do đó đậu bắp sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. Ngoài ra, vitamin A trong đậu bắp cũng góp phần làm cho màng nhầy trong ruột kết thực hiện tốt chức năng của chúng, đó là làm cho việc đi tiêu dễ dàng hơn.

Giúp làm trắng và mịn da

Vitamin C và K trong đậu bắp cũng giúp giữ cho làn da của bạn tươi trẻ và khỏe mạnh. Các vitamin khác có mặt trong đậu bắp cũng giúp hỗ trợ sự tăng trưởng và sửa chữa các mô trong cơ thể, thúc đẩy sự hình thành collagen và sắc tố da, giúp trẻ hóa làn da bị hư hại.

Ăn đậu bắp thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Đậu bắp có nhiều chất xơ, trong khi chứa ít calorie, rất thích hợp cho những người muốn ăn kiêng giảm cân. Tuy nhiên, những người bị lạnh bụng không nên ăn đậu bắp thường xuyên.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Một số nghiên cứu đã chứng minh các sợi của đậu bắp giúp ổn định lượng đường trong máu. Nó giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường và duy trì trạng thái cân bằng đường huyết với bệnh nhân tiểu đường. Tuy nhiên, kết quả này chỉ mang tính thời điểm chứ không trị dứt hẳn được tiểu đường.

Ổn định đường huyết

Chất xơ trong đậu bắp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, giúp kiểm soát và ổn định đường huyết. Dù không phải là thuốc chữa bệnh, việc thêm đậu bắp vào thực đơn hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa và hạn chế các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường.

 

Cách sử dụng đậu bắp an toàn

Bạn có thể ăn đậu bắp 2 - 3 lần/tuần. Mỗi lần ăn khoảng 100 - 150g kết hợp với các thực phẩm khác để cung cấp đủ dinh dưỡng cần cho cơ thể.

Có một số điều cần lưu ý để tránh tác hại của đậu bắp:

Ăn đậu bắp thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ăn nguyên trái đậu bắp mà không cần gọt vỏ hay bỏ hạt khi chế biến.

Không nên nấu đậu bắp quá chín để tránh làm mất chất nhầy và chất dinh dưỡng.

Đậu bắp có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như luộc, xào, nướng,… hoặc ép đậu bắp để uống.

Theo đông y, đậu bắp có tính hàn. Do đó, nếu bạn đang có thể trạng không tốt hoặc đang bị đau dạ dày thì không nên ăn quá nhiều. Người bị bệnh đường ruột hoặc hội chứng ruột kích thích, tiền sử sỏi thận, đang điều trị bệnh tiểu đường, đông máu cũng không nên dùng đậu bắp.

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